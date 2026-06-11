Carlos Otero 11 JUN 2026 - 19:45h.

El nieto de Miguel de la Quadra Salcedo tiene una madre divulgadora y un padre bombero

Alvar Seguí, antes de 'Supervivientes': de su formación académica a su vida en Australia

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Alvar Seguí llegó a ‘Supervivientes’ como un concursante con perfil más o menos anónimo y ha logrado posicionarse como uno de los grandes favoritos de la edición. El nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo ha sido un concursante de reality extraordinario y también nos ha demostrado que lleva la aventura en el ADN. Precisamente, por ese motivo, nos detenemos en los miembros más cercanos de su familia para conocerlos en profundidad.

Sus padres, un bombero y una divulgadora

Alvar es fruto del matrimonio, ya divorciado, de la hija de Miguel de la Quadra-Salcedo, Sol, y del Jefe de Guardia de los Bomberos de Madrid Miguel Seguí. Su madre, fotógrafa y divulgadora, hablaba hace unos meses con la reconocida periodista Nuria Hernández de Vanity Fair sobre la decisión de su hijo de participar en el programa. “Creo que está aprendiendo esa parte de convivir con gente muy diferentes y que siempre va a haber conflictos y hay que saber salir. Aparte de lo de pescar o hacer fuego que él está en su salsa total”, decía.

En su entrevista la madre de Alvar explicaba que es el primer nieto del explorador y que ella le quería llamar Miguel, “pero mi padre no me dejó y me dijo que le llamara Alvar como Álvar Núñez Cabeza de Vaca (un explorador y conquistador español que fue el primer blanco en descubrir el Mississippi o las cataratas de Iguazú), que era mucho más importante que él”. En esa misma entrevista con Nuria Hernández, la madre de Alvar reconoce que “cuando me dijo que le habían ofrecido ir a ‘Supervivientes’ yo le dije que no fuera”.

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El padre de Alvar, por su parte, es más discreto. En lo personal apenas tiene repercusión mediática, pero sus labores como héroe del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid le han llevado a aparecer en algunos medios donde hemos comprobado que su hijo y él son como dos gotas de agua.

Sus dos hermanas, Catalina e Isolda

Sol de la Quadra Salcedo tuvo dos hijas más en su matrimonio con Miguel Seguí, del que lleva ya varios años separada. Se trata de dos mujeres que viven alejadas del foco mediático, pero de las que hemos podido recabar información. Se trata de Catalina, la mediana, que es profesora en los centros educativos Montessori y que toca el ukelele.

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Por otra parte, la hermana menor de Alvar responde al nombre de Isolda. Graduada en Diseño Gráfico por la Universidad Europea de Madrid, trabaja en el departamento de marketing de una importante multinacional. Además, deja fluir su vena creativa como pintora e ilustradora y su portfolio cuenta con interesantes obras de influencia pop.

Un tío que lo ilustra

Alvar cuenta con un tío que le ha marcado la hoja de ruta y que, como su abuelo, ha forjado su carácter aventurero. Se trata de Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, que según relata nuevamente Nuria Hernández en Vanity Fair es un nombre muy popular en el mundo de las expediciones. Ha viajado del Sáhara a Mozambique y es, además, buceador, surfista, cazador, alpinista, abogado, pelotari, escalador, viajero, marino, esquiador y corresponsal de guerra. Se gana la vida organizador rutas y perpetúa la labor de su tío llevando a jóvenes a conocer otras culturas, en este caso, las africanas y latinoamericanas.