Celia Molina 12 JUN 2026 - 11:56h.

El rapero y actor ha publicado un tuit en el que insta al Ministro de Transportes a mejorar el acceso a las oficinas de Adif 'Acerca'

Así es el nuevo vestíbulo principal de la estación de Chamartín, con doble capacidad y preparándose para conectar con Barajas

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En noviembre del año pasado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inauguró, en la estación de Atocha, la primera oficina 'Acerca', dedicada exclusivamente a la atención de los viajeros con discapacidad y movilidad reducida.

En el comunicado que lanzó el Gobierno de España entonces, se informaba de que estas nuevas oficinas contaban con "un mostrador de diferentes alturas para atender a viajeros en sillas de ruedas y una zona de espera con enchufes para recargar las baterías de las sillas".

Como gran novedad, se presentó "un bucle de inducción magnética, un sistema que facilita la audición a personas con este tipo de discapacidad, especialmente en lugares con cierto ruido ambiente". Además, se habló de la "facilidad de su localización", gracias a su característico color naranja, y de la presencia de un camino podotáctil, para advertir de peligros a personas con discapacidad visual o ceguera.

"Nos encontramos con muchos problemas"

Sin embargo, a pesar de que el ministerio abrió estos centros con el objetivo de favorecer la inclusión, a menos de un año vista, ya ha habido una queja pública sobre lo (supuestamente) difícil que es acceder a ellos para las personas que se mueven en silla de ruedas. En concreto, El Langui, rapero y actor - con dos premios Goya - ha sido quien ha alzado la voz a través de la red social X, etiquetando al propio Óscar Puente para que su petición le llegue más rápidamente:

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"Hola @oscar_puente_ Nos gustaría a las personas con movilidad reducida y silla de ruedas que el acceso para llegar a las oficinas de “acerca” en cada estación fuera accesible y se nos facilitase llegar. Nos encontramos con muchos problemas", ha escrito El Langui, quien, debido a la falta de oxígeno durante su alumbramiento, padece espasticidad, un trastorno motor que afecta a su movilidad.

Así ha expresado públicamente su queja, mientras se dedica de lleno a promocionar su nueva canción, una colaboración llamada 'Pasa' con el grupo SFDK. Por el momento, Langui no ha recibido la respuesta del ministro, pero su iniciativa ha recibido el aplauso de los usuarios de la red social. Su tuit tampoco ha sido "bloqueado" o borrado, como insinuaban algunos de sus seguidores que podía pasar.