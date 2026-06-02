La remodelación de la estación madrileña de Chamartín ha costas más de 560 millones de euros y las obras han durado 51 meses, nueve menos de los previstos

Abre el vestíbulo subterráneo de Chamartín para viajeros de Cercanías en Madrid tras su remodelación

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han supervisado el nuevo vestíbulo principal de la estación Chamartín-Clara Campoamor, que entra en servicio este martes y que ha supuesto la duplicación de capacidad de alta velocidad con una inversión total de 560 millones de euros. Las obras, previstas en principio para 60 meses. se han acortado en nueve, tras años de graves inconvenientes para los usuarios.

Nuevas líneas de Alta Velocidad

En total, son 18.000 metros cuadrados distribuidos en zonas comunes y espacios específicos para usuarios de Cercanías y de Alta Velocidad, además de áreas comerciales y de restauración, lo que supone multiplicar por más de cuatro su superficie anterior.

Con él, la estación ferroviaria pone a disposición de los usuarios cerca de 27.000 metros cuadrados distribuidos en dos vestíbulos, el principal y el central subterráneo ya renovado, así como un paso inferior que facilita el tránsito de los viajeros.

La estación, construida en la década de 1970, se adapta así al incremento del tráfico ferroviario de los últimos años derivado de la puesta en servicio de nuevas líneas de Alta Velocidad y de la liberalización ferroviaria, duplicando para ello el número de vías de Alta Velocidad (de seis ha pasado a 12, que además tienen salida en ambas direcciones).

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En total, Chamartín cuenta con 25 vías pasantes con salida hacia el norte y el sur: 12 de alta velocidad y 13 de ancho ibérico, además de cuatro vías auxiliares en la cabecera norte destinadas a estacionamiento y maniobras.

También se adapta de este modo al incremento de viajeros, con récord histórico en 2025 al alcanzar los 46,2 millones de pasajeros, frente a los 44,4 millones del año anterior.

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Los trabajos también han permitido reforzar la intermodalidad con conexión directa a Metro, bolsa de taxis, nueva dársena de autobuses, VTC y aparcamientos. Igualmente, se han mejorado los accesos, independizando el tráfico urbano del tráfico interno de la estación, liberando así espacio y reordenando los viales, y se ha mejorado la iluminación.

Cómo es el nuevo vestíbulo

El nuevo vestíbulo que se abre ahora al público se organiza en tres áreas diferenciadas: una zona de embarque para Cercanías, otra para Alta Velocidad y un área común en forma de gran pasillo longitudinal que actuará como principal vía de flujo de viajeros.

Este pasillo tendrá una anchura de 18 metros --triplicando los 6 metros anteriores-- y una longitud de 225 metros, con locales comerciales a un lado y zonas de embarque y espera al otro.

El edificio de viajeros ha recuperado su entrada principal por la plaza, cubierta por una gran bóveda de vidrio laminado y templado para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, y en total dispone de cuatro entradas de diferentes dimensiones, además de tres de emergencia.

En la zona de estancia y embarque de Alta Velocidad, los viajeros disponen ahora de un espacio amplio, diáfano (con una altura máxima de 9,43 metros) y luminoso, con entrada de luz natural desde diversos puntos. En esta zona se dispone de una segunda altura con diversas salas.

El acceso a las vías de Alta Velocidad se produce gracias a seis pasarelas de 40 metros de longitud y 10 metros de ancho, dotadas de dos rampas mecánicas cubiertas, que salvan un desnivel de unos seis metros con las vías. Los núcleos de comunicación vertical con los andenes se completan con ascensores y escalera fijas revestidas con granito.

En el ámbito de Cercanías, por primera vez se contará en el edificio principal con un sistema de control de accesos a base de tornos. El recrecido del vestíbulo en esta zona se ha realizado mediante el desplazamiento hacia el norte de los núcleos de comunicación vertical (escaleras mecánicas y ascensores) con los andenes, lo que ha permitido generar en el nivel superior una nueva pasarela cubierta acristalada con vistas a las vías de 1.300 metros cuadrados de superficie, desde donde se realiza el acceso a los andenes.

Este nuevo espacio dispone de asientos, máquinas autoventa, aseos, cargadores para dispositivos electrónicos, oficinas de información al viajero y venta de billetes, así como diversos locales comerciales y de restauración.

Adicionalmente, se ha desplegado un nuevo sistema de información al viajero, mediante paneles de mensajes variables y pantallas LED de 65 pulgadas con una nueva interfaz gráfica, que informan sobre la llegada y salida de trenes.

Para mejorar la accesibilidad, se ha reforzado el servicio Acerca de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida, que dispone de una nueva oficina de 167 metros cuadrados, y se han dispuesto seis puntos de atención a viajeros con dificultades auditivas.

El nuevo vestíbulo incorpora también soluciones de eficiencia energética, ya que toda la iluminación es LED, con un sistema de regulación que adapta automáticamente el nivel de iluminación a las condiciones de explotación y a la aportación lumínica del exterior, y sobre la cubierta se ha dispuesto una instalación fotovoltaica para el autoconsumo de energía.

Preparada para conectar con alta velocidad con Barajas

Las actuaciones para modernizar la estación se han desarrollado por fases y manteniendo el servicio en todo momento. Actualmente se está ultimando la urbanización de la zona de acceso a la estación, la reorganización de la plaza y la reordenación de los viales urbanos.

Además, se trabaja en la construcción de cuatro nuevas vías de apartado para trenes de alta velocidad en la cabecera norte de la estación, con el objetivo de adaptarla a las necesidades futuras de tráfico, dotándola de mayor capacidad de estacionamiento y flexibilizando la explotación ferroviaria.

Las futuras vías de apartado 1 y 2 tendrán una longitud de 200 metros y permitirán el estacionamiento de trenes en composición simple, mientras que las vías 3 y 4 contarán con 216 metros de longitud, lo que permitirá el estacionamiento de trenes tipo Avant en doble composición.

Asimismo, se avanza en otra actuación clave para el desarrollo de la estación como es la conexión de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez.