El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado la seguridad del sistema ferroviario español.

Óscar Puente reivindica la seguridad del tren tras la bendición de los obispos en su viaje a Barcelona calificándolo de "bastante mal gusto"

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El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha bendecido el tren de Iryo en el que viajarán a Barcelona para continuar con el la agenda de la visita del Papa León XIV en España. La compañía Iryo ha puesto a disposición del episcopado español y de parte de la prensa acreditada uno de sus trenes Frecciarossa "de última generación", que ha personalizado con el logo y lema ('Alzad la mirada') oficiales de la visita.

"Pero esta bendición no es solamente para este tren es para toda la compañía, para todos los trabajadores de la compañía, todos los colaboradores, los directivos, por este detalle que han tenido ustedes grande de colaboración, de amistad", ha asegurado García Magán en la Estación de Atocha de Madrid.El secretario general de los obispos también ha agradecido a la compañía su acción en italiano, por su "cooperación tan cercana, tan generosa" y ha deseado "lo mejor para su andadura" en España.

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"Oremos señor Dios nuestro que guías los pasos del hombre y acompañas a tus hijos por los caminos de la tierra. Te bendecimos por las obras de la inteligencia humana y por este tren construido para unir pueblos, acortar distancias y facilitar el encuentro entre las personas", ha apuntado García Magán.

Además, como parte de la bendición, ha pedido que las personas que viajen en el tren "lo hagan con serenidad y confianza", que los maquinistas, técnicos y trabajadores "cumplan siempre su tarea con responsabilidad y acierto" y que este medio de transporte "sirva al bien común, al trabajo, al descanso, a la vida familiar y al progreso de la sociedad".

"Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía. Y que el camino exterior que recorren les recuerde también el camino de la vida en el que tú nos acompañas hasta llevarnos un día a la Patria del Cielo", ha concluido.

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La respuesta de Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado la seguridad del sistema ferroviario español como medio de transporte, tras la bendición que han hecho los obispos españoles del tren en el que han viajado a Barcelona por la visita del papa León XIV.

"Dudo mucho que los obispos ejerzan de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él", ha declarado este martes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Puente ha calificado como de "bastante mal gusto" la pregunta de un periodista sobre si hay peligro en los trenes de España, en el contexto de la bendición realizada por los obispos al tren, y ha asegurado que "no se corresponde con la realidad".

"Más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo", con la misma seguridad que los de países desarrollados como Alemania o Francia, entre otros, y presenta "limitadísimas" posibilidades de que ocurra un accidente mortal, ha reivindicado. Eso no garantiza, ha contrapuesto, que sea imposible que sucedan algunos accidentes, como en el caso de Adamuz (Córdoba, este año) o de Angrois (Santiago de Compostela, en 2013), en los que fallecieron decenas de personas.

"No recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo en la red ferroviaria española. Lo que recuerdo es que entonces tanto el Gobierno que estaba en el poder como el ámbito periodístico se esforzaban por no dañar la imagen de seguridad del ferrocarril español, con afirmaciones públicas que tienen muy poco rigor", ha criticado.

Finalmente, se ha mostrado "seguro" de que, más allá de que luego puedan tener lugar incidencias, quien se sube a un tren en España lo hace "sabiendo que es un medio seguro y sin pensar que se va a matar". Es mucho "más inseguro" viajar en coche que en ferrocarril y este último es "de los medios más seguros que existen, tanto en España como en el conjunto del mundo", ha reiterado.