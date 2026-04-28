Maitena Berrueco 28 ABR 2026 - 18:30h.

La alcaldesa de Errenteria ha viajado a Bruselas a recoger los dos oros logrados por "todo" su municipio, "no solo del Ayuntamiento"

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San SebastiánLa Comisión Europea durante la quinta edición del ‘Premio Capitales Europeas de la inclusión y Diversidad’ ha reconocido a ciudades y municipios de Bélgica, Hungría, Italia, Países Bajos y España por su labor contra la discriminación de todo tipo de personas.

Dos ciudades vascas y una gallega están entre las urbes galardonadas por construir sociedades más justas mediante la promoción de la diversidad y la inclusión desde el punto de vista del género, la edad, el origen racial y étnico, la religión y creencias, la discapacidad y la orientación sexual.

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En concreto, se trata de las guipuzcoanas Errenteria y Orio, y la gallega San Juan de Río, en Ourense. Las dos ciudades vascas han recibido el galardón de oro y plata, respectivamente, del premio específico para la creación de mercados laborales inclusivos para todos, enfoque temático de esta edición de 2026.

Dos oros para Errenteria y una plata para Orio

Errenteria ha mostrado un fuerte compromiso con la diversidad cultural, así como por sus iniciativas centradas en las personas migrantes, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas mayores. El municipio guipuzcoano ha logrado el oro en dos categorías. Por un lado, en la categoría de entidades locales de menos de 50.000 habitantes se ha reconocido la acogida que el Ayuntamiento de Errenteria se hace a los nuevos vecinos, poniendo especialmente en valor la apuesta que se hace por garantizar los derechos básicos y una ciudadanía plena al conjunto de la ciudadanía. En esta apuesta ha merecido especial mención el servicio 'GU Harreragunea' puesto en marcha recientemente por el Consistorio, cuya aportación de cara a la mejora de la acogida es importante.

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A través del segundo premio de oro la Comisión Europea ha reconocido el trabajo realizado por Errenteria en favor de un mercado de trabajo inclusivo con apuestas explícitas como la de poder homologar títulos para favorecer la inserción laboral en sectores cualificados. O dignificar el trabajo de cuidados, altamente feminizado, promoviendo, entre otras cosas, la acreditación de formación, la mejora de las condiciones de trabajo y la regularización del empleo: “Su visión que considera el acceso al empleo esencial para la inclusión social y por su compromiso con un mercado laboral local que refleje la diversidad”.

Por su parte, Orio se ha llevado el de plata por su estrategia de inclusión y diversidad, ‘Bizitza Askeak Plazer’ (Vivir libre es un placer), que apoya a las personas migrantes, las mujeres, a las personas LGBTIQ+, los mayores y las personas con discapacidad. “Sus iniciativas dirigidas a aquellos que pueden sufrir exclusión en el mercado laboral local, con el foco en las mujeres migrantes en la economía de los cuidados”, han explicado.

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El galardón de bronce en esta modalidad se ha otorgado a la Ciudad Metropolitana de Milán (Italia), por su labor en pro de un ecosistema laboral justo, sostenible e inclusivo, entre otros a través del proyecto «Claudia!», que ayuda a organizaciones y empresas a adoptar políticas de inclusión e igualdad de género.

Por su parte, el municipio gallego de San Juan de Río ha sido reconocido con la medalla de bronce por sus iniciativas para eliminar la discriminación contra las personas mayores, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.