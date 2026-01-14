Jorge Borrajo desvela en 'El tiempo justo' todos los detalles del nuevo amor de la nieta de Juan Carlos I

Primeras palabras de Irene Rosales tras salir a la luz su presunta bronca con Kiko Rivera por su novia Lola García

Compartir







Victoria Federica ya no esconde su amor. La nieta del rey emérito ha sido pillada por los paparazzis junto a su nueva ilusión. La revista 'Semana' se hacía eco de esas primeras imágenes de Victoria Federica junto a Jorge Navalpotro, un joven del que estaría enamorada.

Esas fotografías fueron tomadas en Dubái. Ambos no ocultan sus sentimientos y la influencer llega a entrelazar las manos junto a su novio. Además, apoya la cabeza sobre el hombro de Navalpotro. La imagen ha puesto fin a todos los rumores que giraban en torno a la vida amorosa de la socialité.

PUEDE INTERESARTE Inédito | Las curiosas imágenes de Julio Iglesias en una playa privada rodeado de Miranda y algunas de sus empleadas del hogar

Qué se sabe del encuentro del rey emérito con el novio de Victoria Federica

Además, siempre citando las fuentes que maneja el periodista, Victoria Federica ya le habría presentado de forma oficial a su nueva ilusión a su abuelo, Juan Carlos I. Parece ser que el rey emérito ya habría conocido al joven. Jorge Borrajo detalla que la influencer viajó con las infantas y sus otros primos hasta Emiratos Árabes por el cumpleaños de su abuelo.

"Presentó a su abuelo de la misma manera que uno de los hijos de Urdangarin presentó a su nueva novia", manifiesta el periodista como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de Kiko Jiménez tras la detención de su padre

Pero, ¿quién es Jorge Navalpotro? Según varias fuentes, el joven sería un empresario ligado al ocio noturno en Madrid. Sería uno de los pocos rostros con los que a Victoria Federica se le habría visto emparejada, ya que como ella misma declaró solamente ha tenido "tres novios" en toda su vida.