Esta semana, Victoria Federica de Marichalar es una de las grandes protagonistas de la crónica social española. Su nombre ha copado un sinfín de titulares y portadas tanto por su vida sentimental como por un episodio tan inesperado como incómodo que la ha situado en el centro del foco mediático.

Por un lado, la revista 'Semana' confirmó este pasado miércoles su nueva relación con el empresario Jorge Navalpotro, asegurando que la pareja viajó a Abu Dhabi para asistir al 88 cumpleaños del rey Juan Carlos I, un gesto que muchos han interpretado como una señal de que el romance está plenamente consolidado apenas un mes después de salir a la luz.

Pero por otro lado, mientras celebra esta nueva etapa, ha sido víctima de una broma en directo por parte de su exnovio, Jorge Bárcenas, durante el multitudinario espectáculo con el que el humorista Juan Dávila celebró su 20º aniversario como cómico en el Madrid Arena, ante miles de espectadores.

Tal y como se ha revelado, el DJ y expareja de la hija de la infanta Elena, con quien mantuvo una relación entre 2019 y 2022, Bárcenas acabó aceptando participar en una de las dinámicas habituales del show: llamar por teléfono, con el manos libres activado, a una persona importante de su vida y su pasado. Al otro lado del teléfono se encontraba Victoria Federica.

La sobrina del rey Felipe cogió el teléfono y respondió con un simple: "¿Hola?", a lo que Bárcenas continuó: "Hola, ¿qué tal?". Tras confirmar ella que estaba "bien" y devolverle la pregunta, él lanzó una frase que descolocó por completo la situación: "Bien, aquí, pasándolo bien. Te echo de menos un poco".

La reacción de la influencer fue inmediata: colgó el teléfono sin decir una sola palabra. Victoria Federica desconocía que su exnovio se encontraba en el espectáculo y, mucho menos, que su llamada iba a formar parte de una broma ante miles de personas.

Lejos de quedarse ahí, Dávila intentó volver a llamarla, aunque sin éxito. Al no obtener respuesta, el humorista decidió dejarle un mensaje en el buzón de voz con un tono malsonante, acompañado de comentarios dirigidos al público como "se va a cagar".

Tras lo ocurrido, la creadora de contenido ha optado por tomar medidas para evitar que se repitan situaciones similares, dejándole de seguir en las redes sociales.

El nuevo novio de Victoria Federica

Jorge Navalpotro es la nueva ilusión de Victoria Federica y, tal y como se ha conocido, el joven nació en Madrid, es empresario y exjugador de baloncesto.

Su madre, Amparo Simón, es la dueña de La Riviera, mítica discoteca y sala de conciertos ubicada cerca del río Manzanares, en Madrid. Ella cogió las riendas del negocio tras la muerte de su marido, Eulogio Navalpotro y su hijo será quien gestione el local en un futuro.

Pero antes de dedicarse al negocio de su familia, Jorge Navalpotro estaba centrado en los deportes, en concreto en el baloncesto, y llegó a competir en Estados Unidos mientras estudiaba en Florida. Por el momento, la pareja, aún no ha posado en público.