Este jueves, 19 de febrero, Victoria Federica ha dado un paso al frente y ha generado un auténtico revuelo en redes sociales tras publicar en su perfil de Instagram varias instantáneas inéditas junto a su pareja, Jorge Navalpotro.

Aunque la propia sobrina del rey Felipe ha sido tradicionalmente discreta con su vida sentimental, estas fotografías, las más románticas hasta la fecha, parecen marcar un antes y un después en la forma en que comparte su relación con el público.

En el carrusel de imágenes que la hija de la infanta Elena ha subido a su perfil, se ve a la pareja disfrutando de una cita especial en una azotea de Madrid. En las capturas aparecen en el ascensor de un local de la capital abrazados, sonrientes y de lo más cómplices.

El propio Navalpotro ha comentado el 'post' con el mensaje "Love u", demostrando que están más unidos que nunca y que ya no esconden su relación sentimental.

Esta publicación llega tras semanas de intensos rumores sobre su romance, que hasta ahora habían manejado con discreción. Ambos ya se habían dejado ver en eventos y, de hecho, Victoria Federica llevó a Navalpotro con ella hasta Dubái para celebrar el 88º cumpleaños de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, evidenciando que su noviazgo se encuentra en buenos términos.

La prima de la princesa Leonor ya había compartido otra foto con el joven, sin embargo, solo había mostrado sus manos entrelazadas. Estas nuevas capturas se tratan de las primeras en las que se les ven los rostros, guiño directo que confirma que su historia es seria y estable.

Quién es Jorge Navalpotro

Jorge Navalpotro es la nueva ilusión de Victoria Federica y, tal y como se ha conocido, el joven nació en Madrid, es empresario y exjugador de baloncesto.

Su madre, Amparo Simón, es la dueña de La Riviera, mítica discoteca y sala de conciertos ubicada cerca del río Manzanares, en Madrid. Ella cogió las riendas del negocio tras la muerte de su marido, Eulogio Navalpotro y su hijo será quien gestione el local en un futuro.

Pero antes de dedicarse al negocio de su familia, Jorge Navalpotro estaba centrado en los deportes, en concreto en el baloncesto, y llegó a competir en Estados Unidos mientras estudiaba en Florida.

Aunque la pareja se conocía desde hace tiempo, fue hace apenas unos meses cuando su relación salió de la discreción para convertirse en algo reconocido por ambos. En este sentido, parece que están viviendo un momento de lo más especial.