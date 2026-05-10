Antía Troncoso 10 MAY 2026 - 19:23h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' tiene un emotivo reencuentro con una persona que pertenece a su pasado: "Vais a flipar"

Maite Galdeano enseña las cenizas de su perra Tila y revela qué hará con ellas: "Esto es lo que ocupa su cuerpo"

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Tras una semanas muy complicadas por la dolorosa pérdida de su perrita Tila, Maite Galdeano ha recuperado su sonrisa. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' ha vivido un especial reencuentro con una persona de su pasado. Un emotivo encuentro del que ha hecho partícipe a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. ¿De quién se trata? ¡Descúbrelo en esta noticia!

La televisiva vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. El fallecimiento de su perrita fue un duro golpe emocional para ella, puesto que su mascota fue uno de sus apoyos fundamentales en su ruptura total con su hija, Sofía Suescun. Incluso, Maite Galdeano hizo en '¡De viernes!' una última petición a Tila relacionada con su hija a través de una médium canina.

Maite Galdeano le ha pedido a su perrita que vaya a la cabeza de Sofía para decirle que se acuerde de ella y que la llame. Además, la médium le trasladó a la de Pamplona el siguiente mensaje esperanzador por parte de Tila: "Las cosas se van a arreglar". ¿Habrán surgido efecto las peticiones de Maite?

El especial encuentro de Maite con una persona de su pasado

Lo cierto es que este domingo, 10 de mayo, Maite Galdeano sorprendía al compartir un 'storie' de lo más emocionada: "Que nervios tengo. Tengo que decir todos mis fans que viene una persona del pasado. Madre mia... No me lo puedo creer, vais a flipar. Está subiendo por el ascensor", anunciaba la exconcursante de 'Gran Hermano' con una amplia sonrisa en el rostro.

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Instantes después, la madre de Sofía Suescun desvelaba la identidad de la persona con la que ha vivido un reencuentro que nadie esperaba: "Tenemos aquí a la persona del pasado que ha venido a mi casa. ¿Quién será?", decía Maite antes de girar la cámara para mostrar con quién estaba: "¡Remi!"

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Muy emocionada junto a su exnovio, Maite Galdeano le preguntaba cuánto tiempo iba a estar junto a ella: "¿Para cuánto tiempo vienes? ¿Para siempre?" "Para dos historias, tres..." respondía él, provocando las carcajadas en Maite. Los dos se han mostrado muy cómplices, incluso, el francés le ha dado varios besos en la frente a la madre de Sofía. ¿Podría este reencuentro significar que han decidido retomar su historia de amor?

¿Quién es Remi?

Cabe recordar que Remi fue la pareja de Maite Galdeano durante la pandemia. La navarra sorprendió al hacer pública su relación con un científico francés, con quién protagonizó numerosos momentos virales en televisión debido a las peculiares confesiones que ambos hacían sobre su relación. Sin embargo, el romance terminó rompiéndose y Maite acabó echándole de casa.