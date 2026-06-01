Lorena Romera 01 JUN 2026 - 16:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' termina sangrando tras sufrir el ataque de un felino en plena calle y pide ayuda al Seprona

Maite Galdeano vive un especial reencuentro con una persona de su pasado: "No me lo puedo creer"

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Maite Galdeano ha terminado ensangrentada tras ser atacada por un gato en plena calle. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha vivido un momento de pura tensión al verse acorralada por el felino, que se ha abalanzado sobre ella de forma completamente inesperada y violenta. La madre de Sofía Suescun ha sufrido el brutal ataque de un felino que le ha dejado severas secuelas físicas y provocando un reguero de sangre tras los arañazos y los mordiscos del animal.

A través de sus stories de Instagram, la influencer ha mostrado a cámara las heridas que ha sufrido tras el tremendo ataque del animal. Según el relato de la de Pamplona, el gato se encuentra en una zona residencial y ya ha protagonizado varios incidentes con otros vecinos. De hecho, la propia Galdeano ha confesado que no es la primera vez que vive una situación de peligro con este felino en particular. "Aunque todos los gatos son buenos, este es agresivo y peligrosísimo. Ya me ha comentado esta mañana una señora que se le ha tirado a los pies, al brazo... El otro día se le tiró a Alma, que yo flipé. Nos perseguía...", ha explicado, visiblemente nerviosa.

La gravedad de la situación ha sido tal que la madre de Cristian Suescun se ha visto obligada a abandonar sus pertenencias en el lugar de los hechos por miedo a una nueva embestida. "No me atrevo ni a coger mi bolso... Se ha tirado a mi dedo, a las piernas. Mirad el reguero de sangre que he dejado... Es horrible. Y él está ahí, esperando a atacarme otra vez", comenta, mientras muestra a cámara su mano ensangrentada.

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Ante el evidente peligro que supone el animal para los transeúntes —según le advirtieron unos jóvenes de la zona, el gato "se tira a todo el mundo aunque no le digas nada"—, la navarra ha tomado cartas en el asunto y se ha puesto en contacto con las autoridades competentes. "Ya me he puesto en contacto con el Seprona, a ver si vienen... porque es un peligro este gatito, la verdad. No sé qué coño le pasa", ha asegurado.

A pesar del dolor y del tremendo susto que se ha llevado, y fiel a su conocido amor por los animales, Maite Galdeano ha querido buscar una explicación lógica al comportamiento del felino. Tras hablar con una vecina, la colaboradora parece haber dado con el motivo de tanta agresividad: la presencia de crías en los alrededores. "Le estoy venga a dar vueltas al motivo por el que este gatito habrá atacado porque ya sabéis que yo, por norma general, voy a darle siempre la razón a los animales. Una señora me ha dicho que había gatitos recién nacidos en la zona, entonces el gato ha actuado en su defensa", ha reflexionando, intentando comprender la actitud del animal.

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Pese a todo, la 'elegida de Dios' está preocupada por la presencia de este gato en la zona. Hoy le ha tocado a ella, pero el otro día fue su mascota. "El otro día pasé y salió de entre los zarzales y atacó a Alma", ha señalado la madre de Sofía Suescun, que espera encontrar una solución cuanto antes.