Carlos Otero 14 JUN 2026 - 12:00h.

La cartagenera fue coronada como Miss Tourism World Spain en 2022 y acudió a la gala internacional de Sri Lanka

El pasado laboral de Maica Benedicto antes de entrar en 'Gran Hermano': licenciada en Químicas y comercial farmacéutica

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Maica Benedicto es una mujer tremendamente polifacética. Además de ser la ganadora de ‘Supervivientes’, ex concursante de 'Gran Hermano' y 'GH Dúo' también tiene un pasado como Miss. La cartagenera defendió los valores de su tierra natal con tacones, cetro y corona en el año 2022. Repasamos como fue su particular reinado.

Benedicto se alzó con el certamen Miss Turismo España en 2022 cuando tenía 24 años. Se impuso a un total de 20 candidatas que optaban al galardón, representantes cada una de ella de las distintas provincias españolas. La gala final tuvo lugar en la isla de Mallorca. La victoria en el certamen de belleza le permitió a Maica representar a España en la edición internacional del concurso que tuvo en noviembre de aquel año en la exótica isla de Sri Lanka.

“No creo que haga falta expresar la ilusión que me hace poder representar a mi nación”, escribía junto a una foto del momento de su nombramiento. La experiencia le permitió introducirse de lleno en el mundo de la moda y trabajar para distintas campañas de las que también ha dado buena cuenta en sus redes.

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Formación física y cultural

Sobre el duro camino de una joven hasta convertise en Miss la cartagenera aseguraba que “es necesario un alto nivel de cultura tanto del país al que voy para respetar sus tradiciones y costumbres y de mi propia cultura y de las demás candidatas”.

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La amiga íntima de Claudia Chacón explica que un certamen de belleza es multidisciplinar: “No es solo una preparación física, también es psicológica y, evidentemente, cultural”. La cartagenera defiende que una miss tiene que ser una mujer completa en todos los aspectos, “autosuficiente, resolutiva, tiene que estar preparada física y psicológicamente para afrontar el día a día y los retos constantes que aparezcan”.

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Maica explicaba que para preparar el certamen tuvo que cuidar tanto el aspecto físico como el intelectual: “como por ejemplo desarrollo personal, educación, conocimientos generales, causas sociales... con mucha dedicación y esfuerzo”, explicaba la ex inquilina de la casa de Guadalix de la Sierra.

Sus consejos para futuras misses: oratoria y confianza

Maica también tuvo tiempo durante su reinado para dejar un legado a futuras embajadoras de la belleza nacional y regional. “Participar en un certamen de belleza es una oportunidad para crecer, aprender y hacer una diferencia positiva. Es importante mantenerse fiel a uno mismo y cuidar el bienestar integral”, explicaba.

“Yo recomiendo valores como la autenticidad porque es atractiva y puede marcar la diferencia en un certamen de belleza. Además, preparación integral. No solo hay que cuidar la apariencia física, es fundamental prepararse mental, emocional y espiritualmente y esto incluye trabajar en la confianza en sí misma, la oratoria, el conocimiento sobre temas relevantes y el desarrollo personal”, concluía.

Segundo intento en 2024

Tan satisfecha quedó Maica de su reinado de 2022 que volvió a presentarse a un nuevo certamen de belleza dos años más tarde. La finalista de 'Supervivientes 2026' representó a su comunidad autónoma en el certamen Miss Internacional España del año 2024. Maica viajó hasta Tenerife para concursar en la final nacional pero el cetro y la reprentación internacional finalmente acabó en manos de la representante gaditana, Alba Pérez que consiguió el tercer puesto en Miss Universo.