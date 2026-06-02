Carlos Otero 02 JUN 2026 - 10:00h.

Maica Benedicto ha protagonizado varios romances con sus compañeros de realities

Maica Benedicto muestra la reacción de Tommaso ante la sorpresa de sus fans

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La cartagenera Maica Benedicto, de 27 años, ha llegado a la recta final de ‘Supervivientes’ convertida en una de las participantes más carismáticas y queridas por el público de la edición. Su desparpajo y naturalidad ha conseguido que la guapísima influencer se haya metido a la audiencia en el bolsillo. Solo hay un ámbito que se le resiste a la ex participante de 'Gran Hermano', triunfar en el amor. Desde que la conocimos Maica ha declarado que busca un hombre de alto valor a su lado, pero a pesar de los intentos éste no ha llegado. Repasamos a los candidatos.

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El novio que tuvo antes de GH

Antes de llegar a Gran Hermana la de Cartagena tuvo un pasado amoroso. Una relación que resultó traumática para la gran amiga de Claudia Chacón que se prolongó durante más de dos años. La influencer comenzó esta relación con 20 años y fue su primer amor. Según ella misma ha explicado, su exnovio "tenía 7 años más" y convivieron durante un tiempo. La situación provocó que se sintiera encerrada en casa sin salida. "Me sentía anulada como persona totalmente", recuerda. La situación le superó de tal manera que terminó dando el paso de romper su relación pese a que seguía enamorada de él. "Lo dejé queriéndolo", ha declarado.

Adrián Creus, su primer amor en GH

La decimonovena edición de GH empezó con el salseo de que Adrián empezó a sentir algo hacia Maica. Al principio la de Cartagena se lo tomó con humor y también con cierta curiosidad. Entre ellos hubo acercamientos, conversaciones e incluso hasta un evidente coqueteo. Ella llegó a decir que podía "intentar ver si nacía algo". Sin embargo, a pesar de las intenciones por parte de ambos, Maica vio que no había química real entre ellos y decidió no seguir adelante.

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Tomasso el cucaracho

La historia entre Maica y Adrián se enrareció con la entrada en juego de Tomasso, concursante de GH Italia al que nuestra heroína conoció cuando acudió de intercambio. En el país de la bota la pareja tuvo mucha química pero nunca llegaron a consumar su atracción. Lo que no esperaban es que semanas después, Tommaso entraría en la casa de GH España como sorpresa para Maica. Al principio fue muy bonito, pero Maica se enteró por sus compañeros que él no quería tener nada con ella y que tenía novia en su país. Maica se sintió engañada y ridícula y le llamó “cucaracho”.

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Albert Barranco, otra decepción

Se suma otro nombre célebre en el historial sentimental de Maica Benedicto es el de Albert Barranco. El ex tronista, ex superviviente y ex tentador conquistó a la cartagenera en el vecindario de los realities de Mtmad. Nuevamente fue una relación tormentosa que no terminó de la mejor manera. Maica explicó públicamente que se sintió traicionada, que “nada había sido verdad” porque Barranco le dijo cosas que no sentía. Tras la ruptura hubo cruces de declaraciones, críticas mutuas y momentos de tensión en entrevistas y redes.

¿Hubo algo con Gerard?

Mucho se ha escrito sobre la relación entre Maica Benedicto y su compañero de naufragio televisivo Gerard Arias. La bonita amistad que ambos tuvieron evidenció una química evidente. Durante un tiempo Maica se refería a él como alguien “muy cariñoso y atento” con quien tenía una conexión especial. Sin embargo, ambos han aclarado en varias ocasiones de que lo suyo es una “amistad profunda”. Si hubo una llama entre ambos, está claro que ésa se apagó en ‘Supervivientes’ donde han protagonizado momentos de tensión que han debilitado su vínculo.