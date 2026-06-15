La influencer en ha reconocido que todavía no sabe cómo le explicará a sus hijos que el Chelsea ya no formará parte de sus vidas

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Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Marc Cucurella, ha querido despedirse del Chelsea con un emotivo mensaje en redes sociales: "No sé cómo decir adiós a mi casa". "Gracias a todos los que han formado parte de esta experiencia; me siento muy afortunado por todo lo que hemos compartido estos últimos años", ha afirmado la conocida influencer que también es diseñadora de moda y bailarina de ballet.

La joven ha reconocido que todavía no sabe cómo le explicará a sus hijos que el Chelsea ya no formará parte de su día a día: "Llegué con dos bebés y me voy con dos niños pequeños y una niña británica, y no sé cómo voy a explicarles que el Chelsea ya no es parte de nuestras vidas".

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"Londres siempre será azul", afirma la influencer en su historia de Instagram

Pero la influencer se queda con todos los recuerdos bonitos: "Todo lo que hemos vivido estos últimos años ha sido aprendizaje; hemos vivido todo, pero sobre todo, hemos disfrutado de este viaje. Gracias a todos los que han formado parte de este capítulo de nuestras vidas, gracias a mis niñas, a las que voy a extrañar mucho, y gracias a casa Azul que he conocido. Te deseo todo lo mejor; Londres siempre será azul".

Claudia Rodríguez se ha despedido así del equipo tras el nuevo fichaje de su pareja por el Real Madrid. Pero la diseñadora de moda también ha expresado su alegría por este nuevo comienzo. La influencer ha compartido una foto de cuando ella era pequeña e iba vestida del Real Madrid: "Por otro lado, exploto de orgullo y felicidad!!! Que empiece la aventura".

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Marc y Claudia son padres de tres hijos (Mateo, Río y Bella, nacidos en el 2019, 2021 y 2023). La pareja ha hablado abiertamente sobre el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de su hijo mayor. Ambos comparten su día a día con naturalidad para darle visibilidad a los problemas que se enfrentan como familia.