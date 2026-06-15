Marc Pubill: el niño al que echaron por bajito y hoy va al Mundial con España

Fue descartado por la cantera del Español por ser demasiado bajito y correr mal

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Hay historias en el fútbol que, si las contaras al revés, nadie las creería. La de Marc Pubill Pagès es una de ellas: un niño de Terrassa descartado por bajito, que volvió a casa con el orgullo por los suelos, sobrevivió a una enfermedad de cartílago poco frecuente en plena irrupción profesional, marcó el primer gol de los Juegos Olímpicos de París 2024 y hoy lleva el dorsal 18 del Atlético de Madrid rumbo al Mundial de 2026. Todo en tan solo veintidós años de vida.

"Lo echaron por bajito y por correr mal"

Esta frase la pronunció Ignasi Pubill, padre de Marc y exjugador de waterpolo. Cuando Marc militaba en el fútbol base del Espanyol, donde estuvo entre 2011 y 2017, el club lo descartó por dos motivos concretos: su estatura y su técnica de carrera. La familia había rechazado propuestas del Real Madrid y del Barça para apostar por el proyecto del club catalán, una lealtad que acabó sin recompensa. "A pesar de tener contrato hasta juvenil, no jugaba y siempre estaba desconvocado. No estaba ni en el grupo de WhatsApp, esa época fue muy dura para él", explicaron desde su entorno.

Lo que ocurrió después desafía cualquier pronóstico. Marc Pubill Pagès, nacido el 20 de junio de 2003 en Terrassa, mide hoy 1,90 metros. El mismo chico al que dijeron que era bajito.

Un debut con 17 años

Tras pasar por el Gimnàstic Manresa, Pubill recaló en la cantera del Levante UD. El 13 de diciembre de 2020, con 17 años y siendo todavía juvenil, debutó con el filial levantinista en los últimos once minutos de una derrota por 0-1 ante el Hércules CF en Segunda División B. Nadie prestó demasiada atención a ese muchacho de piernas largas que apenas entró en el campo al final. Diez meses después, el 17 de octubre de 2021, el mismo Hércules CF fue el escenario de su primer gol, en una victoria por 3-0 donde ya mostraba algo distinto en su juego.

El 20 de diciembre de 2021, con 18 años recién cumplidos, debutó en Primera División con el Levante. No como suplente, sino como titular. Y no en cualquier partido, ya que se trataba de un derbi valenciano contra el Valencia CF que acabó 3-4 con derrota. Esa audacia, o esa necesidad del club, de poner a un chico de 18 años de titular en un derbi anticipaba lo que vendría.

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La lesión que nadie recuerda

En septiembre de 2023, recién llegado al Almería tras un traspaso de cinco millones de euros desde el Levante, Pubill cayó con una dolencia que pocas veces aparece en los partes médicos del fútbol profesional. El club andaluz informó de que fue intervenido quirúrgicamente de una osteocondritis disecante en la rodilla izquierda: una patología en la que un fragmento de hueso subcondral y el cartílago que lo cubre se desprenden y quedan sueltos dentro de la articulación. Para tratarla fue necesario realizar un injerto heterólogo, es decir, con tejido de un donante. La operación, de unos cincuenta minutos, se llevó a cabo en la Clínica Ripoll y De Prado del Hospital Quirón de Murcia. El periodo de recuperación estimado fue de cuatro meses.

Superar algo así con veinte años, en su primer gran contrato y en su primera temporada en un club de Primera División, da la medida exacta de lo que Pubill lleva dentro. Curiosamente, pese al impacto de esa baja inicial, acabó la temporada 2023-24 con 23 partidos en LaLiga, un gol y tres asistencias. El Almería descendió, pero Pubill se quedó.

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El primer gol de los Juegos Olímpicos de París 2024

El 24 de julio de 2024, en el Parque de los Príncipes, Marc Pubill anotó en el minuto 29 al fondo de las mallas tras rematar un centro de Sergio Gómez prolongado por Abel Ruiz. El tanto convirtió al lateral derecho del Almería en el autor del primer gol de los Juegos Olímpicos de París 2024. España ganó a Uzbekistán por 1-2 en un partido más complicado de lo esperado, y Pubill fue uno de los más destacados del encuentro, siendo dueño de su banda tanto en el plano defensivo como en el ofensivo.

Semanas después, España disputó la final del torneo de fútbol masculino ante la anfitriona Francia, que ganó por 5-3 en la prórroga y Pubill salió de París con medalla de oro.

El fichaje que casi fue

El verano de 2025 fue un torbellino. Con interés de la Atalanta, el AC Milan y el FC Barcelona durante los meses anteriores, Pubill estuvo a uno o dos días de completar su fichaje por el Wolverhampton Wanderers. El Atlético de Madrid cerró el acuerdo con el Almería la tarde de ese mismo martes, antes de que el traspaso a Inglaterra fuera definitivo. El trato fue de dieciséis millones de euros, con variables que podían elevarlo hasta veinte, y Almería se reservó un quince por ciento de plusvalía en una futura venta. Pubill superó el reconocimiento médico el miércoles y firmó un contrato de cinco años.

Lo que ocurrió después sorprendió incluso al propio club: desde los primeros días de pretemporada con el Atlético, Simeone empezó a utilizarlo como central, una posición en la que no había jugado de manera regular. Su debut oficial fue el 14 de septiembre ante el Villarreal en el Metropolitano. Apenas días después llegó su estreno en la Champions League, en Anfield, ante el Liverpool, un club que, a estas alturas de 2026, figura entre los interesados en ficharlo según varios medios europeos.

El 25 de mayo de 2026, el seleccionador Luis de la Fuente incluyó a Marc Pubill en la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo de 2026. Fue su primera llamada a la selección absoluta. Debutó con España el 4 de junio en el amistoso ante Irak.