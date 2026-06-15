Claudia Barraso 15 JUN 2026 - 19:52h.

Tom Holland y Zendaya han asistido juntos a la promoción de la nueva película de 'Spider-Man' en Madrid: los mejores momentos

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Una de las parejas más famosas del mundo del cine, Tom Holland y Zendaya, ha revolucionado Madrid con la promoción de la nueva película ‘Spider-Man: Brand New Day’ a primera hora de la mañana en el hotel Four Seasons, donde han dejado varios momentos muy comentados en redes sociales.

El actor británico ha sido el encargado de inaugurar la ‘Plaza Selección’ ubicada en la Plaza de Colón, un encuentro donde los aficionados han podido ver el debut de España en el Mundial. Tom Holland ha elogiado a la selección española como "una de las mejores", pero apoya a su selección, Inglaterra, que debuta este miércoles contra Croacia. "España juega muy bien al fútbol, pero me encanta el equipo inglés. Thomas Tuchel (seleccionador) es muy bueno y admiro a muchos de los jugadores", afirmó ante los medios.

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Pero más allá de la promoción de la película, muchos de sus fans han estado muy pendientes de sus movimientos por Madrid antes de la promoción de la película y durante ella. De hecho, según ha confirmado el medio ‘Infobae’, ambos habrían estado disfrutando de las calles de la capital cenando en un conocido establecimiento de la Latina.

El momento más divertido de la pareja

Durante el photocall de la promoción de la película, la pareja se ha dejado ver con mucha complicidad, caricias, miradas y sonrientes poses frente a las cámaras que buscaban el mejor momento de los dos. Zendaya eligió rendir un homenaje a España con un vestido de flecos negro y con escote de palabra de honor, mientras que Tom Hollland iba totalmente diferente: con una camisa roja y una americana que no parecía estar muy acorde con la alta temperatura que ya registra Madrid.

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Además de sus cómplices miradas, otro momento que ha llamado mucho la atención en redes sociales fue cuando fueron sorprendidos por unos hombres disfrazados de ‘ninjas’ subidos a las miradas y observándoles como si estuvieran en una de las escenas de la nueva película. Y en varias ocasiones Zendaya fue captada mirando muy emotiva a su pareja, orgullosa por el actor que ya se ha convertido en uno de los ‘superhéores’ favoritos de toda la saga.