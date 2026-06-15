La cantante señaló entre risas al investigador ante los miles de asistentes que había en el concierto

Rosalía reaparece tras su "emergencia familiar" al retomar su gira en Boston y explica cómo se encuentra: "Es difícil seguir adelante"

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Rosalía reconoció al científico de Harvard, Miguel López Rivera, durante su concierto en Boston, una de las fechas de su gira mundial Lux. El experto decidió ponerle el nombre de la cantante a una proteína relacionada con la capacidad de algunos virus para esconderse del sistema inmunitario.

Entre risas, la cantante señaló al investigador ante los miles de asistentes que había en el concierto: "Él es el científico que le puso mi nombre a una molécula". Poco después, le dedicó el tema Sauvignon Blanc, la canción más emotiva de su álbum, con un gesto cargado de cariño: "Por el amor a las moléculas".

El científico bautizó a su nueva investigación como "RyDEP" después de unir el apodo de la catalana, Rosy, y uno de sus temas más virales: DESPECHÁ.

Rosalía sigue con sus conciertos tras hacer un parón por "motivos familiares"

Rosalía sigue recorriendo Estados Unidos con su gira después de cancelar de forma repentina algunos de sus conciertos. La promotora de su gira, Live Nation, emitió un comunicado anunciado que la artista posponía sus conciertos en Florida "por una emergencia familiar".

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La decisión afectó a los shows que iban a tener lugar en Miami (los días 4 y 6 de junio) y en Orlando (el 8 de junio). Pero el pasado jueves 11 de junio, la cantante volvió a subirse a un escenario en Boston, donde ha continuado con su programación.

"Es un viaje tan largo para veros a todos aquí. Es una sensación tan hermosa poder actuar para vosotros. Qué bendición estar aquí otra vez. Es un honor enorme presentarme ante todos vosotros. Gracias por entenderme, por entender que los seres queridos tienen que ir primero. Y creo que sí... vivimos... pero cuando algo inesperado y doloroso ocurre, es duro seguir adelante. Pero realmente, creo que esto merece la pena", confesó durante su concierto.