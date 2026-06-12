Celia Molina 12 JUN 2026 - 10:30h.

La cantante ha retomado su LUX Tour en Boston, donde ha hablado del motivo de su inesperada ausencia: "Algo muy doloroso"

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El pasado 4 de junio, Rosalía canceló repentinamente el inicio de la etapa estadounidense de su LUX Tour en Estados Unidos, suspendiendo dos conciertos en Miami y uno en Orlando a causa de una "emergencia familiar". La cantante cogió inmediatamente un vuelo de camino a España, donde aterrizó con semblante serio y preocupado y vestida de negro. A pesar de ello, no aclaró en ningún momento de qué tipo de emergencia se trataba ni a qué miembro de su familia afectaba.

Durante ocho largos días, el silencio ha sido absoluto en todo su entorno, por lo que había dudas de si Rosalía volvería a retomar su gira donde le correspondía, según el calendario, tras las tres cancelaciones. Anoche, por fin, la artista reapareció en Boston donde, vestida con el atuendo espiritual vinculado a su disco, LUX, dio algunas explicaciones de lo que le había ocurrido:

"Cuando algo inesperado y doloroso ocurre..."

"Qué bendición estar aquí otra vez. Es un honor enorme presentarme ante todos vosotros. Gracias por entenderme, por entender que los seres queridos tienen que ir primero. Y creo que sí...vivimos...pero cuando algo inesperado y doloroso ocurre, es duro seguir adelante", dijo, dejando entrever que ha sufrido una pérdida o un episodio familiar grave, pero sin dar nombres ni razones.

A pesar de ello, la cantante quiso volver a subirse al escenario pues, dejando su dolor a un lado, siente que LUX es curativo para ella: "Realmente, pienso que esto merece la pena. Y estoy aquí compartiendo esto con vosotros y vosotros conmigo... Lo haré con todo el amor que tengo. Tal vez sea un poco corto, pero os lo podéis llevar dentro. Y nada me haría más feliz que eso", concluyó Rosalía, recibiendo el cariñoso aplauso de su público.

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El confesionario, con uno de los bailarines de Rosalía

El concierto se desarrolló con total normalidad, con la excepción de que, esta vez, no subió al confesionario ninguna celebridad, sino uno de los bailarines de la cantante. Quizá, por la incertidumbre de si podría o no volver a cantar en la fecha acordada, ningún personaje famoso pudo sumarse en Estados Unidos a esta divertida iniciativa, en la que los invitados de Rosalía le confiesan quiénes han sido las "perlas de sus vidas", como previa al inicio de la canción.

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En España, el confesionario más sonado fue el de Aitana, pues tanto ella como Rosalía hicieron claras referencias a sus exnovios, Sebastián Yatra y Rauw Alejandro, con más sinceridad que nunca. En la etapa americana, habrá que esperar a los próximos conciertos para saber qué celebrities darán nuevas exclusivas sobre sus "red flags andantes".

Por último, la catalana se emocionó notablemente al cerrar su concierto con 'Magnolias', una canción que reflexiona sobre la muerte y que, en un momento tan delicado como el que atraviesa, hizo aflorar sus sentimientos más profundos. Su próximo directo será en Toronto, Canadá, este sábado 13 de junio, a la espera de que se reprogramen los conciertos cancelados por su emergencia familiar, que estaban previstos para los días 4, 6 y 8 de junio.