Claudia Barraso 16 JUN 2026 - 20:09h.

La empresaria alemana habría conseguido embolsarse más de 800.000 euros gracias a la subasta en Londres

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Hace unos días que la casa Bonhams en Londres sacaba a subasta unas joyas que llamaron mucho la atención, no solo por lo extravagantes que eran, sino por su dueña y el origen de todo ese tesoro, especialmente para España porque pertenecían a Corinna Larsen, quien afirmó que eran un regalo del rey emérito.

La empresaria alemana ha dejado claro con este gesto que cierra el capítulo definitivamente que vivió con Juan Carlos I y lo hace de la mejor manera: deshaciéndose de todos sus regalos y consiguiendo una buena liquidez. Y muchos expertos se dieron cuenta rápidamente que los lotes 79 y 82 eran dos piezas de la joyería madrileña Aldao que se encargó de realizar expresamente varios encargos para la familia real española, según ha confirmado el medio 'La Voz de Galicia'.

El precio de algunas de las joyas

Una de esas joyas era una pulsera de diamantes en talla baguete que tiene los pendientes a juego, los cuales llevó Corinna durante una entrevista que estuvo en el foco mediático durante mucho tiempo y que, por tanto, también al emérito. EL precio de ese lote ha sido de 170.000 euros en la subasta inglesa. La otra joya, se trata de una sortija con un diamante de ocho quilates y medio que habría sido su anillo de pedida y que la propia alemana reveló que el monarca se lo entregó dos meses después de que Juan Carlos I se reuniese con su padre para pedir su mano.

Con la venta de estas dos joyas, Corinna habría conseguido un total de 800.000 euros, además de otro anillo con un zafiro de Bermania de más de 14 quilates del que no constaba que fuese un regalo del rey emérito, por lo que han sonado todas las alertas al comprobar que también podría ser una joya de los prestigiosos orfebes madrileños. La sortija tuvo un precio de 280.000 euros.