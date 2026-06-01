La biógrafa del exmonarca y autora de sus memorias, 'Reconciliación', se ha pronunciado sobre la situación de Juan Carlos I durante la Feria del Libro 2026

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La escritora francesa Laurence Debray ha vuelto a situar al rey emérito Juan Carlos en el centro de la actualidad. Durante su participación en la Feria del Libro de Madrid 2026, la autora de 'Reconciliación', las memorias oficiales del exmonarca, ha revelado nuevos detalles sobre la situación del padre de Felipe VI y cómo es su vida actual en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020.

Ha sido este pasado domingo, 31 de mayo, en el Parque de El Retiro, durante una sesión de firmas de ejemplares del libro, donde la biógrafa del emérito se ha pronunciado al respecto.

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Más allá de los rumores sobre un posible deterioro físico, Debray ha dibujado un retrato optimista del estado del exsoberano. La escritora ha explicado que ha estado hace poco con él en Emiratos Árabes Unidos y ha asegurado que lo encontró "en superforma". Está superbien, muy animado y fuerte", ha aseverado ante los medios allí presentes.

Según la autora, varios acontecimientos han contribuido a mejorar el ánimo de Juan Carlos I. Entre ellos citó la buena acogida internacional de 'Reconciliación' y sus sucesivas visitas a España para participar en las regatas de Sanxenxo.

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"Desde que el libro tuvo un premio en París y estuvo varias veces en Sanxenxo para las regatas, lo veo muy animado, muy fuerte", ha señalado.

La escritora ha dejado claro además que, pese a vivir a miles de kilómetros de España, el emérito continúa siguiendo con atención todo lo relacionado con el país, su figura pública y con la repercusión de sus memorias. "Lo sabe todo. Sigue paso a paso lo que hago para el libro, aunque esté en Abu Dhabi", ha indicado.

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Sobre las condiciones de vida del antiguo jefe del Estado español en Emiratos, Debray ha subrayado que, pese a que Juan Carlos I recibe un "muy buen" trato por parte de las autoridades y de su entorno, algo que "es muy solidario porque se quedó a pesar de la guerra", la realidad es que "el ambiente allí es bastante triste", ha lamentado.

Así, la escritora ha dejado entrever que la situación y el contexto geopolítico de Oriente Medio han influido en el clima que se vive actualmente en Abu Dhabi. No obstante, ha insistido en que el rey emérito mantiene una actitud positiva.

Otro de los asuntos inevitables a tratar ha sido la posibilidad de que Juan Carlos I regrese algún día de forma permanente a España. Debray ha evitado desvelar si finalmente lo hará, trasladando: "Es un tema muy personal, muy familiar y muy institucional a la vez". La escritora, que ha mantenido una estrecha relación con el emérito durante los últimos años, ha preferido no aventurar ningún escenario sobre el futuro del exjefe del Estado.