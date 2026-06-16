Ana Carrillo 16 JUN 2026 - 18:41h.

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Nuevo capítulo en la historia de desencuentros que protagonizan Lucía Sánchez y Marina García, que comenzaron siendo amigas en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' hasta que la gaditana inició una relación con Isaac Torres, que era la pareja de la sevillana. Durante unos meses su relación parecía cordial a raíz de su reconciliación en 'La última tentación', pero ya no es así porque la novia de Jesús Sánchez ha lanzado una indirecta que ha hecho a la ganadora de 'GH DÚO' responder a través de Anna Gurguí, colaboradora de 'En todas las salsas'.

En el programa, que se encuentra disponible al completo en Mediaset Infinity, se ha mostrado el contenido que Marina subió a sus redes, en el que afirma: "Ningún defecto físico te hace tan fea como el de traicionar a una amiga por un hombre". Anna Gurguí ha explicado que se ha puesto en contacto con ella pero no le ha querido responder, aunque quien sí que ha querido reaccionar ha sido Lucía, que no había visto el contenido previamente y que ha respondido de forma tajante al descubrirlo.

"Si es por mí ya me daría hasta pena, ¡tremendo trauma! Me parece una pesada que no evoluciona", dice Lucía en su mensaje a Anna Gurguí, que lo ha leído de forma íntegra en 'En todas las salsas', como se puede ver en el vídeo que encabeza este artículo, en el que también aparece la opinión de Gerard Arias (que tuvo un affarie con la gaditana en el pasado) sobre el tema, ¡dale al play!