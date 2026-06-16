Lidia González 16 JUN 2026 - 17:19h.

El exparticipante de ‘Supervivientes’ le manda un mensaje a Maica Benedicto tras su tenso enfrentamiento

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Gerard Arias llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de enfrentarse a todo lo que se ha dicho sobre él tras su estancia en Honduras, especialmente en relación con una persona que era muy cercana a él. El influencer aclara en qué punto se encuentra su amistad con Maica Benedicto tras su conflicto en ‘Supervivientes’. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ protagonizó un tenso enfrentamiento con la murciana durante el debate final del programa y, ahora, confiesa si deja la puerta abierta a la reconciliación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

El vínculo entre los exparticipantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ parecía inquebrantable tras más de un año de relación en la que, incluso, tuvieron que aclarar si había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, su aventura en Honduras parece haber hecho mella en ellos, provocando sorprendentes enfrentamientos. El creador de contenido se ha abierto en canal para explicar todo lo que ha sucedido entre ellos que les ha terminado colocando en esta situación: “Ha habido muchos detalles que han desgastado la amistas dentro de ‘Supervivientes’”.

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“Ha tenido ciertas actitudes que yo no hubiera tenido hacia ella”, asegura tajantemente el influencer. Gerard Arias ha confesado el momento en el que la actitud de su amiga le dejó completamente descolocado y se dirige a cámara para mandarle un mensaje: “Creo que, igual que yo asumo mis errores, tú deberías asumirlos”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si piensa que puede reconducir su amistad con Maica Benedicto y solucionar todos los problemas que hay entre ellos.

Además, ha sido muy claro a la hora de opinar sobre la victoria de la murciana y confiesa si verdaderamente se alegra de que haya ganado ‘Supervivientes’. El creador de contenido también ha querido aclarar una polémica en la que se ha visto envuelto y ha explicado el motivo por el que no saludó a Maica Benedicto en su entrada, como así lo han señalado en las redes sociales. ¡Dale al play y descubre todas las respuestas que ha dado Gerard Arias, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!

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Gerard Arias explica su ausencia en la fiesta de Alba Paul con sus compañeros de ‘SV’

Sin ninguna duda, otro detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores del programa ha sido su ausencia en la fiesta que Alba Paul celebró en su casa con sus compañeros de ‘Supervivientes’. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la razón que la influencer le dio para no invitarle y cuenta todos los detalles. ¿Está molesto con ella? ¿Ha entendido ocurrió? ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado!