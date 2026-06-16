Lidia González 16 JUN 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ reaccionan a su pasado común con Álvaro Rubio y mandan un mensaje de apoyo a la pareja

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Patri Pérez y Lester Duque tienen un mensaje muy especial para dos personas que han hablado de ellos últimamente y no han dudado en hacerlo para su canal de mtmad. Después de enseñar el estado actual del hemangioma que tiene su hija Cala, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Lester Duque les hace una propuesta a Mayeli Díaz y Álvaro Rubio tras descubrir su pasado en común. Los influencers les dedican unas emotivas palabras y se sinceran tras lo ocurrido. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Hace una semana, el madrileño desvelaba la impactante anécdota sobre cómo conoció a los padres de Río y Cala y la reacción de la otra pareja implicada no se ha hecho esperar. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan si recuerdan al madrileño y han lanzado una proposición: “Me encantaría”. Además, ahora que se acaban de convertir en padres por primera vez, los creadores de contenido les mandan un mensaje de apoyo basado en su experiencia: “Sabemos lo que es porque estamos pasando por ahí”.

Patri Pérez cuenta los detalles de la reforma de su casa: el dinero que está gastando

Patri Pérez ha resuelto una de las grandes dudas de sus seguidores y no ha dudado en contar todos los detalles al respecto. La creadora de contenido confiesa cómo va la reforma de su nueva casa y desvela el dinero que se está gastando. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica todas las obras que está haciendo y cuánto tiene pensado que va a invertir en total. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!