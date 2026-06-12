Lidia González 12 JUN 2026 - 16:37h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ resuelve todas las dudas y responde a las críticas que dicen que está con Borja “por la pasta”

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Laura Ulldemolins se está enfrentando a muchas críticas desde que anunciase que está ilusionada de nuevo y ha querido mostrarse muy tajante al respecto. Después de desvelar cuándo comenzó realmente su relación, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ contesta a los comentarios que la tachan de estar con Borja por interés. La catalana explica qué tipo de mensajes le llegan y habla claro sobre ello. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Desde que saliese a la luz su relación, la creadora de contenido ha recibido todo tipo de críticas, incluyendo la de su propia expareja, Lorenzo Romero, que ha reaccionado a su romance. “Dicen que estoy con él por su pasta y que lo beso con asco”, explica la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’. La catalana resuelve todas las dudas y habla, con ironía, sobre su “plan maléfico”.

Laura Ulldemolins y Borja abren las puertas de su casa en común

Tras pensarlo mucho, Laura Ulldemolins y Borja han decidido irse a vivir juntos para comenzar una nueva etapa de su vida. Con muchas ganas, los creadores de contenido han abierto las puertas de su casa en común, en Sevilla, y han mostrado todas las estancias. Los influencers ha desvelado el motivo por el que han dado este gran paso y enseña sus partes favoritas: su impresionante concina, su patio o la piscina.

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El padre de la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ opina de su relación

Por fin, ha llegado el gran momento de las presentaciones familiares. Después de que su madre hablase sobre el sevillano, llega el momento de que el padre de Laura Ulldemolins opine sobre su relación con Borja. El catalán no se corta a la hora de decir lo que realmente piensa del creador de contenido y desvelan una faceta que tienen en común. La pareja se ha dirigido a Murcia para conocer a una parte de la familia de la catalana y cuentan cómo ha sido este primer encuentro. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!