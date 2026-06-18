Celia Molina 18 JUN 2026 - 12:45h.

El actor, que dio vida al malvado Jeremy Wendell, ha fallecido a los 98 años, según una necrológica del Santa Barbara Independent

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William Smithers, el actor que dio vida al cruel y calculador Jeremy Wendell de la serie 'Dallas', ha muerto a los 98 años de edad. Los fans de la famosa telenovela estadounidense de los años 80, basada en las intrigas de una millonaria familia petrolera de Texas, le recordarán también por otras series, como Star Trek, Peyton Place o Hawaii Five-O.

Su muerte ha sido comunicada ahora por el Santa Barbara Independent en una necrológica, si bien el fallecimiento en sí tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2026. No se han desvelado públicamente las causas exactas del deceso.

Nacido en Richmond (Virginia), William Smithers debutó en Broadway en 1951 interpretando a Tybalt en Romeo y Julieta. Además de las series en las que actuó, también trabajó en películas como Papillon (de 1973, protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman) o Trouble Man (de 1972, protagonizada por Robert Hooks). Pero, si por algo será recordado, es por la denuncia que le puso a la compañía Metro Goldwyn Mayer cuando protagonizaba el drama Executive Suite, en 1976.

Su demanda cambió la estructura interna de la industria

Su contrato estipulaba que ningún otro actor de la serie (salvo tres excepciones contadas) recibiría un salario más alto o una mejor posición en los créditos de pantalla que él. Cuando la MGM incumplió esta cláusula repetidamente, el actor decidió demandar, aunque fue coaccionado, bajo amenazas, para que no lo hiciera.

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Un jurado de California y, posteriormente, la Corte Suprema del estado fallaron a favor del actor y el litigio, conocido como Smithers vs. MGM, se convirtió en un pilar de la legalidad. Su denuncia cambió la forma en que se aplican los contratos en la industria de Hollywood y sigue estudiándose hoy en día en las facultades de Derecho de Entretenimiento. El falló estableció que los estudios no pueden ignorar impunemente las estipulaciones de paridad salarial o de créditos en un contrato cinematográfico.

A pesar de los temores de que la demanda destruyera su carrera, Smithers continuó trabajando exitosamente. Su último papel se produjo en uno de los episodios de Walker, Texas Ranger, de Chuck Norris, en 1994, por lo que estuvo activo durante muchos años tras el juicio. Aunque se retiró de la televisión en aquellos años, hasta el final de su vida, estuvo muy ligado a las artes escénicas su comunidad, en Santa Bárbara, involucrándose en proyectos culturales locales, la radio y la escritura.