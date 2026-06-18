José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción

El chat y los mensajes entre José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez: de la supuesta lista de clientes a la "ley antibloqueo"

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MadridEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado declarar imputadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Calama toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.

La investigación a las hijas de Zapatero

El juez ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigar a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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Un día después de la declaración del exlíder socialista en la Audiencia Nacional, el magistrado ha dictado un auto en el que pone la causa en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

El magistrado, que señalará en una resolución aparte la citación de las tres, explica que el "papel instrumental" en la canalización de fondos que la investigación otorga a la empresa What the fav, administrada por las hijas de Zapatero, las sitúa "en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación".

Sobre Gertrudis Alcázar, el magistrado se remite a los indicios de su participación que ya expuso en el auto de imputación de Zapatero, donde la otorgaba "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

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La sociedad de la hijas de Zapatero

La empresa de las hijas de Zapatero se fundó en 2019. Con poco más de 800 seguidores en redes sociales hasta la fecha, la sociedad expone su línea de negocio y sus clientes. Entre ellos, aparece Zapatero y dos empresas investigadas por el juez Calama: una de ellas es Gate Center. En cinco años, transfirió a What The Fav más de 170.000 euros.

También es llamativa la interacción de la empresa Inteligencia Prospectiva, que de 2021 a 2024 les abonaron más de medio millón de euros pese a tener ingresos casi nulos y pérdidas de 850.000 euros. A estos pagos se suman los más de 200.000 euros de la otra pata clave en el auto judicial: la consultora Análisis Relevante de Julio Martínez, para la que trabajaba Zapatero bajo la condición de que estuviesen sus hijas.

Para el magistrado, la sociedad de las hijas podría ser instrumental por múltiples incoherencias empresarias. El juez Calama sospecha que podría haberse usado para canalizar pagos por gestiones del rescate de Plus Ultra. Los tres pagadores de What The Fav señalados habrían ingresado el 60% de la facturación en un lustro de vida de la agencia, de los que casi medio millón se habrían transferido a las cuentas personales de las dos hijas en las que Zapatero aparece como autorizado.

La trayectoria de las hijas de Zapatero

Nacidas en 1993 y 1995, Alba y Laura son las verdaderas desconocidas de la familia. Durante años, Alba y Laura Rodríguez Espinosa han llevado una vida alejada de la exposición pública. Sin embargo, en los últimos meses sus nombres han comenzado a aparecer con frecuencia en la actualidad informativa, despertando el interés de la opinión pública.

Laura, la mayor de las dos hermanas, fue una de las impulsoras de la empresa What The Fav, una agencia vinculada al ámbito de la comunicación, el marketing digital y los contenidos relacionados con nuevas tendencias tecnológicas. Años después, Alba se incorporó también a la sociedad, y ha desarrollado junto a su hermana varios trabajos relacionados con la comunicación corporativa y proyectos digitales.

La trayectoria de las hermanas ha estado ligada especialmente al mundo de internet, las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación. A pesar de pertenecer a una de las familias más conocidas de la política española de las últimas décadas, Alba y Laura han intentado construir su propio camino profesional.