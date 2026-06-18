A lo largo de estos días se vivirá un episodio muy cálido en todo el territorio nacional

La AEMET ha informado de la subida de las temperaturas a partir del domingo 21 de junio

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A tres días de que comience el verano de manera oficial, las temperaturas en España no dejan de subir. Los días de la semana desde hoy, jueves 18 de junio, hasta el domingo 21, los termómetros irán en aumento, pudiendo alcanzar este último día del fin de semana hasta los 42 grados en lugares como Zaragoza y Bilbao debido a la llegada de una pequeña dana.

Durante la jornada de hoy, serán protagonistas los chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. También las temperaturas máximas que pueden superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en Mallorca y en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Temperaturas altas y persistentes

Lo que queda de semana, el tiempo estará protagonizado por las altas temperaturas, produciéndose un ascenso de las máximas en gran parte del territorio nacional.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también han informado de la subida en los termómetros a partir de la entrada del verano ya que, desde el domingo 21, "un aire cálido y seco dejará un episodio persistente de temperaturas muy altas", según la AEMET.

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La pequeña dana que se podría formar a partir del domingo 21 y la dorsal que en estos momentos se encuentra en desarrollo sobre Europa, favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, seca y muy cálida, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

Con ello, se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas.

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El nivel de peligro de incendio irá en aumento, especialmente en zonas del norte, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación. La entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de la dana, son factores que dan lugar a una elevada incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno.

Predicción para los próximos días

Jueves 18

La influencia de las altas presiones estabilizará el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. Habrá cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar.

A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior. Se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la cornisa cantábrica; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada.

Se podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en Mallorca y en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir; en este último podrían llegar a los 40. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos se esperan pocos cambios en las temperaturas.

El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general, siendo moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas.

Viernes 19

Durante el viernes se esperan los 38-39 grados en zonas del sur como Córdoba y Sevilla. Altas temperaturas en Logroño y Zaragoza, donde se alcanzarán también los 38 grados.

Este viernes serán probables los chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, la mitad este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y la meseta sur.

Las temperaturas máximas que podrán superar los 34-35 grados en el interior del País Vasco, los 35-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 grados en el noreste y los 38-39 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Fin de semana

A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será muy acusado el domingo 21 en Galicia y Cantábrico, debido a la situación de sur. Con ello, es probable que se superen los 36-38 ºC en los valles interiores, sin descartar alcanzar los 40 ºC en la zona oriental.

El domingo, además, se espera alcanzar los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local.