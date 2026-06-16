Celia Molina 16 JUN 2026 - 10:20h.

La cantante británica entró en coma inducido a principios del mes de mayo, tras ser operada de una perforación abdominal

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La legendaria autora de 'Total Eclipse of de Heart', Bonnie Tyler, de 74 años, ha salido del coma inducido, según ha informado su familia en un comunicado oficial emitido este lunes 15 de junio. La cantante fue operada de urgencia a principios del mes de mayo cuando, mientras se encontraba en su residencia portuguesa, sufrió una severa perforación intestinal, por la que tuvo que ser intervenida.

Tras la operación, los médicos del hospital de Faro, donde se encuentra, decidieron someterla a un coma inducido para que su cuerpo pudiera recuperarse de forma eficaz de la infección que le había causado dicha perforación. Pero, cuando intentaron revertir el coma, la artista británica sufrió un paro cardíaco y no fue posible despertarla.

Ahora, después de más de un mes sin noticias del avance de su estado de salud, su equipo ha publicado un comunicado en la página oficial de Bonnie Tyler para anunciar que ya se encuentra consciente:

"Bonnie sigue en la unidad de cuidados intensivos"

"Bonnie ya no se encuentra en coma, pero sigue muy débil y está ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Portugal. Aunque su estado está mejorando, se trata de un proceso lento. Sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo, pero llevará tiempo", han dicho sus familiares en el texto.

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"Por ello, lamentamos comunicar a todos que cancelaremos, o pospondremos hasta el año que viene siempre que sea posible, todos nuestros conciertos restantes de este verano. Esto afectará a todos los conciertos programados hasta finales de agosto. Por el momento, seguimos esperando que nuestros conciertos de otoño puedan celebrarse", añaden, sobre las dos docenas de conciertos que Tyler tenía previsto dar en Europa hasta finales de año.

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Cancelados todos los conciertos de verano de la artista

"Pedimos disculpas a todos los fans de Bonnie y a nuestros socios promotores por la decepción que esto pueda causar, pero confiamos en que lo comprenderán y nos acompañarán en estas difíciles circunstancias. Esperamos veros el año que viene", concluye el comunicado.

Éste es el cuarto comunicado oficial que la web de Bonnie publica sobre su estado de salud. Su equipo anunció que había sido hospitalizada el 6 de mayo y, aunque inicialmente indicaron que la operación había salido "bien" y que se estaba "recuperando", dos días después, confirmaron que se le había inducido un coma farmacológico "para facilitar su recuperación".

Esto generó una gran preocupación entre sus fans y provocó una ola de publicaciones y comentarios que los representantes de la cantante quisieron frenar en seco: "La familia de Bonnie está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan actualmente en los medios de comunicación. Pedimos a la prensa que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y numerosos seguidores", dijeron, recordando que cualquier dato oficial se ofrecería en la web, a través de nuevos comunicados.