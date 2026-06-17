Patricia Pardo le dice a Mouliaá que no mezcle las cosas y cree que no está bien asesorada: “Te invitado a que reflexiones y que ojalá encuentres el camino apropiado”.

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El juez encargado del caso de Iñigo Errejón y Elisa Mouliaá ha emitido una orden de búsqueda y captura para la actriz tras la ausencia de esta por tercera vez para comparecer en el juzgado.

Mouliaá se encuentra en Dubái por motivos de trabajo, coincidiendo su contrato laboral con la comparecencia que debía llevar a cabo el pasado 15 de junio. Desde allí, afirma que ha conocido la orden a través de la prensa: "Estoy muy asustada y preocupada por mi familia".

Patricia Pardo a Elisa Mouliaá: "No puedes irte a trabajar a Dubái cuando tienes que ir a declarar"

'Vamos a Ver' ha hablado con la actriz en directo y la presentadora, Patricia Pardo, le pide que no mezcle las cosas: "Son causas independientes. Una causa es que asegures ser víctima de Iñigo Errejón y otra causa es que tú vas a declarar como investigada".

La presentadora cree que Mouliaá no está bien asesorada: "Te estás metiendo en un jardín muy complicado que te va a traer consecuencias muy negativas". Además, le invita a reflexionar sobre lo sucedido y que tenga en cuenta que en cuanto pise España le van a detener y van a llevarle a Plaza Castilla: "No puedes irte a trabajar a Dubái cuando tienes que ir a declarar".

La actriz ha mostrado su preocupación ante la situación y alega que necesita el trabajo para pagar su alquiler y mantener a su hija: "Este señor, Errejón, me ha arruinado por hacer el bien social". Además explica que lo sucedido le está afectando mucho mucho y asegura sentirse desbordada por la presión mediática y judicial que está soportando durante estos meses.