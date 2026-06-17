Patricia Pardo desvela el cariñoso mote de sus hijas a Christian Gálvez

Ana Carrillo 17 JUN 2026 - 14:15h.

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Patricia Pardo y Christian Gálvez han dado su primera entrevista conjunta en la revista 'Hola', en la que han hablado acerca de su relación y de su primer trabajo juntos como presentadores en el evento en el Santiago Bernabéu con el Papa León XIV. Sobre su relación, han ahondado en sus inicios, en los que recibieron muchas críticas y han confesado que se ayudaron mucho mutuamente porque venían de momentos complicados tras haberse divorciado de sus parejas anteriores.

"En el momento en el que Pati me presentó a las 'peques', ahí apostamos por esto de verdad y ya sentíamos como que estuviésemos casados", cuenta Christian Gálvez acerca del momento en el que sintió que ya estaba totalmente unido a la presentadora y a su familia. Tras esa confesión, Patricia Pardo desvela en la entrevista que sus hijas, fruto de su matrimonio previo, tienen un mote cariñoso para él.

"Mis hijas le llaman 'cacho', de cachorro", cuenta la presentadora de 'Vamos a ver', que también aporta el origen de ese mote: "Cuando él vino a casa, una de las niñas empezó a decir que Chris era un cachorrito abandonado y que teníamos que acogerle".

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Unas confesiones que Patricia Pardo y Christian Gálvez se han animado a hacer tras haber estado en el foco mediático durante los últimos días por su faceta como conductores del evento en el que Papa León XIV se reunió con los fieles de Madrid en el estadio del Real Madrid.