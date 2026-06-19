Claudia Barraso 19 JUN 2026 - 17:44h.

La actriz de 43 años ha anunciado que espera a su tercer hijo con su marido Adam Shulman

Claudia Osborne, hija de Bertín Osborne, anuncia su tercer embarazo "tras un año muy duro": el castizo nombre del bebé

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Anne Hathaway ha dado una muy buena noticia a todos sus fans a través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram. Está embarazada y espera a su tercer hijo junto a su marido Adam Shulman. Con un vídeo donde enseña que se le va notando la barriga de embarazada, la actriz ha querido compartir por fin su ilusión con muchos de sus seguidores.

La publicación ha acumulado miles de 'likes' y muchos comentarios de sus compañeros, amigos y seres queridos felicitando al matrimonio por este tercer embarazo que tanto ha pillado por sorpresa. La actriz, de 43 años, aparece con una falda larga blanca y una camisa remangada, parándose frente a la cámara y mostrando la barriguita mientras se la abraza muy ilusionada de poder compartir ya la noticia.

Junto a su marido, ya es el tercer hijo que tendrán y aunque por el momento no han revelado más detalles sobre de cuánto está o si ya conocen el sexo del bebé, sus otros dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y seis años, se convierten en hermanos mayores del próximo hijo del feliz matrimonio.

La vida de Anne, llena de proyectos e ilusión

Y a pesar de que la actriz se encuentra en una etapa de su vida con muchos proyectos, ya que hace unas semanas estrenó la película ‘El Diablo se viste de Prada 2’, próximamente sacará nuevos proyectos.

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Pero no a todos les ha pillado el embarazo por sorpresa, sino que, antes de que ella misma revelase que estaba embarazada, comenzaban a surgir rumores después de que fuese fotografiada en la Riviera Francesa junto a su familia y muchos observaron que la actriz lucía una barriga un poco sospechosa. Pero aunque esta noticia pueda parecer inesperada, es un momento muy especial para toda la familia porque ella misma confesó que la maternidad era todavía algo pendiente en su vida.