Celia Molina 11 JUN 2026 - 12:30h.

La hija de Bertín Osborne ha comunicado, a través de sus redes sociales, que está esperando su tercer hijo con José Entrecanales

Bertín Osborne rompe su silencio ante los rumores sobre su salud: "Tengo los pulmones con muchas manchas"

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Sin que nadie se lo imaginara, Claudia Osborne, hija mejor de Bertín Osborne y Sandra Domecq, ha anunciado, a través de sus redes sociales, que está esperando, junto a su discreto marido, José Entrecanales, su tercer hijo. El matrimonio ya tiene dos niñas pequeñas, Micaela y Violeta, nacidas en 2022 y 2024, respectivamente. Y, ahora, están cerca de convertirse en familia numerosa.

Además de comunicar que ya se encuentra de más de tres meses - trimestre que ha llevado en el más absoluto secreto - Claudia también ha revelado el nombre y el sexo de su tercer hijo que, esta vez, será un niño:

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"Después de un año muy duro, tenemos la grandísima suerte de poder anunciar que vamos a tener a nuestro tercer hijo. Es la primera vez que hemos podido vivirlo en la intimidad durante todo el primer trimestre. No sabéis cuánto necesitábamos hacerlo así esta vez. Y ahora, con toda la alegría y la paz del mundo, os lo contamos. Deseando conocerte, Joselito", ha escrito la futura mamá en su cuenta de Instagram.

El tercer hijo de Claudia Osborne se llamará Joselito

La publicación iba acompañada de un vídeo de la ecografía del bebé, en el que podía escucharse su fuerte latido. Y Joselito es, por tanto, el nombre que ha elegido la pareja para su primer hijo varón, un nombre, hay que señalar, profundamente castizo y tradicional en España. Aunque es un diminutivo cariñoso del nombre bíblico José, su uso arraigado en el mundo del flamenco, la tauromaquia y el folclore, lo convierte en un nombre emblemático, intrínsicamente ligado al niño cantante que se hizo famoso en los años 50.

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En cuanto al "año muy duro" al que ha hecho referencia la influencer, no ha dado más detalles del por qué. Su comentario puede estar relacionado tanto con la crianza de sus dos niñas pequeñas, como con el preocupante bache de salud que ha atravesado su padre, Bertín Osborne, por culpa de las secuelas de las dos infecciones que ha sufrido de covid.

Después de la gran alarma mediática que se generó en torno a su estado, el presentador tuvo que pronunciarse en primera persona y aclarar que tiene "los pulmones con muchas manchas", debido a las dos neumonías que ha tenido a raíz del coronavirus. Aún así, constató que no se está "muriendo", reconociendo que sus infecciones del SAR-COV2 han sido "malísimas, sobre todo la segunda".