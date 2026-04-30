La influencer ha revelado que va a ser madre a través de sus redes sociales, donde ha compartido imágenes de la buena nueva

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio rompen tras dos años de relación: el comunicado

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Rebeca Toribio ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo apenas unos meses después de hacerse pública su ruptura con Miguel Ángel Silvestre.

La empresaria ha elegido Instagram para compartir la feliz noticia, utilizando el mismo canal en el que hace casi un año confirmó el final de su historia de amor con el conocido actor.

La publicación, que no ha tardado en llenarse de 'likes' y comentarios, cuenta con un carrusel de imágenes en las que Rebeca aparece mostrando ya su barriga de embarazada, la ecografía y el test de embarazo positivo. "No me creo que os esté contando esto. Voy a ser mami (si Dios quiere y todo va bien)", comienza la influencer.

"No tengo muchas fotos porque no me siento muy favorecida, de momento el último mes he estado como en la última foto todo el rato, pero espero a partir de ahora tener más ánimo y fuerzas para aparecer por aquí. Soy muy feliz. Qué ganas tenía de gritarlo a los cuatro vientos", ha añadido.

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También a través de varios 'stories' ha querido dar las gracias "a todas las personas que me escribíais y me preguntabais cómo estaba durante este tiempo, perdón que no haya podido contestar, han pasado demasiadas cosas en mi vida. Estaba procesando y vomitando. Eso sí... si queréis que romantice el embarazo... no voy a ser yo", ha indicado.

De momento, no ha revelado la identidad del padre del bebé ni demasiados detalles sobre cómo está viviendo la gestación, dejando claro que se trata de una decisión para proteger su esfera privada.

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Varios rostros conocidos como María Pedraza o Paula Echevarría han querido transmitirle la enhorabuena por esta noticia, que llega después de que el pasado verano se confirmara oficialmente su separación de Miguel Ángel Silvestre, con quien mantuvo una relación durante casi dos años.

Su relación y ruptura con Miguel Ángel Silvestre

Fue la propia Rebeca quien comunicó entonces la ruptura a través de sus redes sociales. "Miguel Ángel y yo llevamos un tiempo separados. Pero ante todo somos una familia y pido respeto para ambos", anunció.

Su historia de amor comenzó en 2023, después de conocerse en el festival Arenal Sound. Desde el principio intentaron mantener una relación discreta, aunque poco a poco fueron compartiendo algunos momentos juntos en redes sociales y en apariciones públicas.

Sin embargo, en los meses previos a la ruptura comenzaron a circular rumores de crisis sentimental. Distintos medios apuntaron a un desgaste en la relación, hasta que finalmente fue Rebeca quien optó por zanjar las especulaciones con su comunicado público. Desde entonces, la influencer ha mantenido un perfil mucho más reservado.