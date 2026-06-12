Patricia Fernández 12 JUN 2026 - 01:33h.

Álex Ghita reacciona a las palabras de Claudia: "Eres lo peor que ha pasado por 'Supervivientes"

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En una noche llena de emociones durante la final de 'Supervivientes 2026' también ha habido momento para la tensión, la que protagonizaban Claudia Chacón y Álex Ghita ante el comentario que este decía sobre Maica Benedicto, el que no gustaba nada a la supervivientes.

Jorge Javier Vázquez preguntaba a los exconcursantes de la edición quién creían, entre Alvar Seguí y Maica Benedicto, que se iba a enfrentar a Alba Paul, tras ganar el último juego, en el duelo por conseguir proclamarse ganador de 'Supervivientes 2026'.

Uno a uno se iban mojando y diciendo su nombre. Cuando llegaba el turno de Álex Ghita, este daba el nombre de Maica y explicaba su elección: "Me gustaría que ganara ella, a pesar de que la conozco y sé que es un poquito exagerada y dramatiza".

Estas palabras hacían saltar a Claudia desde el otro lado del sofá en el plató: "Eh, con mi Maica no. Dramática y exagerada, pero mira dónde está y dónde estás tú". Algo ante lo que no se callaba Álex Ghita: "Que una persona tan hipócrita como tú me venga a mí a decirme algo... eres lo peor que ha pasado por 'Supervivientes'". Lo que generaba un tenso momento entre ellos en el plató que cortaba Jorge Javier Vázquez para continuar preguntando al resto de concursantes.

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