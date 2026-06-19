Raquel Bollo asegura que "no ha tenido ninguna discusión" con la cantante y apunta al momento al que dejaron de tener contacto

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Raquel Bollo se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras la publicación de su libro autobiográfico, 'La vida después del ruido', donde ha hablado abiertamente de su vida, a la que Isabel Pantoja ha pertenecido durante muchos años compartiendo ambas una gran amistad, pero ahora nuestra se ha sincerado sobre su distanciamiento.

Raquel relataba que "nunca ha tenido" con Isabel Pantoja una discusión por la que se hayan dejado de hablar, pero si apuntaba al momento en el que han dejado de tener tanto contacto: "Después del fallecimiento de su madre yo sigo hablando con ella con mensajes, eran más escasos porque ella no estaba bien y cuando empezó a no coger el teléfono yo fui una más a la que dejó de cogérselo. No tengo ningún trato ahora mismo con ella, pero eso no quiere decir que no la quiera".

Además, recordaba que cuando ya falleció su madre "no tenían el mismo trato" desde hace tiempo y no era lo mismo cuando ya no trabajaban juntas: "Empiezo ya a tener mi vida, no pasaba todos mis días en Cantora".

Nuestra invitada recordaba que la cantante "ha sido parte su familia y una persona muy importante en su vida que le ha ayudado mucho" y por eso siempre le ha dado igual que le llamen palmera porque no se lo considera: "Es una persona a la que he querido mucho y no me ha dado motivos para tener que hablar mal de ella. Defender a alguien que quiero se llama lo que hay que hacer".

Como también aseguraba que irá ver cantar a Isabel Pantoja en su concierto de Sevilla: "Me parece que es una de las grandes artistas que nos quedan en nuestro país y si no canta más aquí en España quiero verla".