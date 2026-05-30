Fiesta 30 MAY 2026 - 20:35h.

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Raquel Bollo se sienta en el plató de 'Fiesta' para compartir algunos de los fragmentos de su libro autobiográfico, 'La vida después del ruido', que estará disponible en todas las librerías el próximo 3 de junio. Antes de su inminente publicación, la colaboradora de televisión se sincera en el programa sobre cómo se siente. ¡No te lo pierdas!

En esta obra, Raquel Bollo cuenta por primera vez algunos de los episodios más difíciles de su vida, marcados por el dolor, el juicio social y la superación. Una historia de reconstrucción personal en el que, entre otros temas, la famosa abordará su infancia, su trayectoria profesional y su polémica relación con Chiquetete, primo de Isabel Pantoja, que terminó con una denuncia de violencia de género por parte de ella.

Leemos los primeros fragmentos del libro de Raquel Bollo

En 'Fiesta', hemos podido conocer, en exclusiva, algunos de los fragmentos del libro junto a la propia Raquel Bollo. El primer párrafo compartido por el programa de Emma García arranca con una profunda reflexión sobre la culpa, el perdón y la aceptación:

"Toda una vida vivida a la defensiva. Ahora, por fin, sé que no tengo que defenderme de nada ni de nadie. Sé que no soy culpable de lo que me sucedió. Que me he equivocado un millón de veces, pero que eso no me hace mala ni me obliga a una condena de por vida; mis errores únicamente prueban que soy humana".

Otro de los pasajes del libro está dedicado a una de las etapas más duras de su vida. Raquel Bollo recuerda cómo, pese a que la Justicia respaldó su versión, sintió un fuerte escrutinio público: "Aquella Raquel desesperada era la viva imagen de la injusticia. Porque los tribunales me habían dado la razón, pero el proceso que nunca se acababa era el juicio social al que no han dejado de someterme desde que se hizo público mi infierno".

Raquel Bollo se enfrenta a su 'yo del pasado'

Además, siguiendo el trend viral del momento, Raquel Bollo se ha enfrentado en el programa a 'su yo del pasado'. Un vídeo en el que la colaboradora de televisión ha mantenido una emotiva conversación con su yo del 2016, que le ha formulado algunas preguntas sobre su vida y todo lo que le ha ocurrido en los últimos 10 años. ¡Dale al play y no te lo pierdas!