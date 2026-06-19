Antía Troncoso 19 JUN 2026 - 23:09h.

Raquel Bollo, rota, al sincerarse sobre cómo se sintió al ser cuestiona tras denunciar violencia de género en el año 2003

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Raquel Bollo concede su entrevista más sincera en '¡De viernes!' tras la publicación de su libro autobiográfico, 'La vida después del ruido'. En el plató, la televisiva narra algunos de los episodios más duros de su vida tras muchos años guardando silencio. En concreto, Raquel recuerda su relación con Chiquetete, primo de Isabel Pantoja, que terminó con una denuncia de violencia de género por parte de ella.

La televisiva se abre en canal en el programa, donde explica la razón de ser de sus memorias, en las que cuenta por primera vez un relato de sufrimiento y violencia que hasta ahora nunca había visto la luz: "Me hacía falta ese libro. No solo por esto, mi vida también ha tenido cosas bonitas y empiezo contando quién es Raquel".

Raquel Bollo sobre el 'ruido': ¿Por qué tenía que seguir demostrando?

Y es que en su libro la colaboradora habla sobre su infancia, la "etapa más bonita de su vida", y se rompe al hablar de cómo a sus padres les afectó la complicada situación que estaba viviendo y que no terminó una vez dio el pasó adelante de contar el infierno que vivía, si no que se alargó al ser juzgada y cuestionada por mucha gente:

"Cuando lo veo digo: '¿Qué más le hacía falta a la gente si él mismo lo dice?'", dice Raquel Bollo, que, entre lágrimas, asegura que aún le sigue doliendo que se pusiese en tela de juicio su sufrimiento o que, incluso a día de hoy, muchos sigan sin creerla: "Durante mucho tiempo me ha hecho daño porque, cuando intentas salir de eso y logras salir de ello, tuve que empezar a demostrar y yo no tenía que demostrar. ¿Por qué tenía que seguir demostrando? Porque había mucho ruido".

"Cómo no me voy a alterar si, valía todo. Se buscaba el por qué. Ha habido mucha gente que me ha creído y me ha apoyado, pero eran otros tiempos, la víctima no estaba tan protegida. Al final cada uno os ibais a vuestras casas y vuestros problemas serían otras cosas, pero yo salía de ahí, era mi vida, y veía a mis padres reventados porque no me habían criado para eso", cuenta con la voz entrecortada.