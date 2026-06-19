La frase de Gloria Camila ante la polémica campaña de Irene Rosales ha provocado la reacción de Kiko Jiménez en redes sociales

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Gloria Camila, en el plató de 'El tiempo justo' ha contestado a las palabras que le ha dirigido Kiko Jiménez en sus redes sociales después de que ella, tras la polémica campaña de Irene Rosales, entonase esta frase: "Todos hemos tenido un mal 'Kiko' en nuestra vida y hay que aprovechar". Lo que ha vuelto a provocar tensiones entre ellos.

"Que alguien le explique a esta chica que no se ha comido un 'kiko' como yo en su vida. No supera que quien se lleva comiendo el 'kikonazo' es otra, la que más envidia te ha dado siempre. Que me supere y no hable más de mí", decía un rotundo Kiko Jiménez respondiendo a la frase de Gloria Camila.

Y ahora era la hija de Ortega Cano la que contestaba a esto en nuestro plató: "Yo no le ataqué tampoco, solo dije que todos habíamos tenido un 'kiko' revenido en nuestra vida". A lo que Carmen Borrego reaccionaba: "Hombre, bonito, bonito no queda".

Y Gloria Camila se explicaba: "Tampoco queda bonito cuando ha estado conmigo cuatro años en los que si me tuve que comer un 'kiko' y se me atragantó. Y cuatro años después estuvo hablando de mí de mi vida tanto familiar como íntima, sexual, comparándome con otra chica y donde dijo que había estado conmigo por interés. Me molesta que cuando ellos lo hacen todo está genial, pero cuando las mujeres respondemos y nos ponemos al mismo nivel, nos lo tomamos con humor y hacemos referencia a nuestro pasado ahí ya vienen las molestias. Hay que tomárselo con humor".