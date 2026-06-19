Pedro Jiménez 19 JUN 2026 - 18:16h.

Compartir







José Ortega Cano ha sido "fulminado" de la serie que se está haciendo en estos momentos sobre la vida de Rocío Jurado, un proyecto de ficción rodado en Chipiona que nos regalará escenas icónicas de la vida de la más grande, como su boda con Pedro Carrasco, entre otros momentos. Pues bien, Gloria Camila ha reaccionado a esta especie de eliminación de Ortega Cano de la serie de la mítica cantante, sin pelos en la lengua y sin callarse absolutamente nada.

"Lo dije el otro día, no me sorprendería nada. Lleva toda la vida siendo así", ha dicho sobre Rocío Jurado, quien a pesar de "no estar en la parte ejecutiva de este proyecto, sí está al teléfono atenta de cada movimiento", como bien ha dicho Leticia Requejo.

"Dicho esto, la persona que está con mi madre hasta su último día es mi padre. Se va a Houston y todo... después, cuando mi madre fallece, mi padre, al que quieren excluir, es el primero que niega y rechaza la herencia que le toca, y no quiere absolutamente nada de la herencia. Quitando eso, la ganadería que era 50% de mi padre y 50% de mi madre, como no saben dónde meter los toros ni nada, se la dan, pero por ellos no le habrían dado absolutamente nada", ha dicho Gloria Camila.

"Eso le honra a mi padre, decir que no quería nada, para que ahora se le trate de esta manera tan fea y excluyéndole así", ha añadido la hija de José Ortega Cano. Posteriormente, Gloria Camila ha querido recalcar que los dos hijos que Rocío Jurado tiene con José Ortega Cano, a pesar de no ser biológicos, "seguimos siendo hijos". "Para la serie no se le ha comunicado nada ni nadie sabemos nada", confirma Gloria Camila.

La función que tiene Rocío Jurado en su serie de ficción

Antes de la reacción de Gloria Camila, Leticia Requejo ha arrojado más detalles respecto a esta eliminación de José Ortega Cano de la serie sobre la vida de Rocío Jurado. Según la colaboradora, la imagen de Rocío Jurado rezando en Chipiona a su Virgen de Regla (escena que tuvo lugar en 2005), junto a su marido José Ortega Cano, "se grabó hace dos días. Ya está grabada y podemos confirmar que esta escena se ha grabado únicamente con la figura de Rocío Jurado. En ningún momento aparece él".

"No hay ninguna escena de ficción en la que esté". No obstante, eso parece ser hasta el momento, puesto que Leticia Requejo ha confirmado al término del programa que en estos momentos hay ya un "nombre de un actor encima de la mesa", puesto que la intención es que en alguna escena de la serie aparezca el torero.

Por otro lado, Leticia Requejo ha subrayado que Rocío Jurado no está en la parte de la producción ejecutiva: "Pero desde que esta serie ha comenzado, está en constante comunicación con todo el equipo técnico y controlando cada una de las escenas que se están rodando y llevando a cabo. Está más que presente".