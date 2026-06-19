Pedro Jiménez 19 JUN 2026 - 17:25h.

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La 'guerra' está servida. Un spot publicitario de Irene Rosales provocaba un enfrentamiento entre Kiko Rivera y ella, salpicando a la propia pareja de Irene Rosales, quien hace apenas 24 horas salía en defensa ella asegurando que las palabras del hijo de Isabel Pantoja no venían a cuento. Pues bien, ahora ha sido la pareja de Kiko Rivera quien ha roto su silencio y se ha pronunciado al respecto.

'El tiempo justo' ha desvelado, en primicia, las primeras palabras de Lola, pareja de Kiko Rivera, opinando sobre el spot de Irene Rosales y todos estos choques que se están sucediendo desde que el famoso 'Kikazo' de la modelo: "Prefiero no entrar, porque aun no entrando se me juzga por absolutamente todo: mis caras, mis gestos, todo... la verdad que no opino sobre nada. Pero no por nada, si no porque prefiero guardarme lo que pienso".

La defensa a ultranza de Lola

Lola, además, ha mencionado cuando fue a Canarias: "La gente opinó de lo que ellas habrían hecho... yo no voy a caer en lo mismo". En cuanto al "respeto que se le ha pedido a Kiko Rivera, sin pedirle el mismo respeto a Irene Rosales", Lola prefiere "no opinar".

"Es el amor de mi vida. No opino por respeto a todo, no quiero faltar el respeto a nadie. De Kiko no puede decir nada malo... a día de hoy es el amor de mi vida y espero que para siempre", ha concluido la novia de Kiko Rivera, materializando así una defensa a ultranza hacia la que es su pareja desde hace aproximadamente seis meses.