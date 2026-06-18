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Carmen Lomana también ha opinado sobre el spot de Irene Rosales que está generando multitud de reacciones. En este anuncio, la expareja del DJ promociona frutos secos. "Un mal kiko es un mal mix", dice en la campaña.

Irene Rosales reacciona a las declaraciones de la empresaria

La empresaria no ha dudado en decir lo que piensa de la decisión que ha tomado Rosales al ser la imagen del spot. "Creo que si ha sido el marido y padre de tus hijos... no está bien. No puedes utilizar la persona que te ha posicionado en la fama para que cuando estás enfadas por mil cosas, y seguro que con toda la razón, y utilices hasta para hacer un anuncio", dice de forma tajante Lomana.

Irene Rosales asegura ante las críticas que "todos tenemos diferentes opiniones". Sin embargo, la colaboradora de 'El tiempo justo' ha querido responder a Lomana.

"La única que has puesto mal a Kiko Rivera has sido tú. Cada vez que has dado una declaración de él ha sido para mal. Lo único que he hecho ha sido una publicidad", aclara.