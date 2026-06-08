Ana Carrillo 08 JUN 2026 - 20:28h.

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Los seguidores de María Aguilar y David Vaquero se han quedado muy sorprendidos al verlos de nuevo juntos en una acción publicitaria en la que él le confesaba que había pensado en ella en algunos momentos de su paso por 'La isla de las tentaciones 10', donde ha conquistado a Leila, y María ha querido explicarse ante su comunidad en un vídeo en el que les explica cómo ha sido volver a ver a su exnovio.

"Yo creo que vosotras no me creéis cuando yo os digo que tengo buena relación con David", ha comenzado diciendo la malagueña en su vídeo, en el que ha subrayado que nunca se ha llevado mal con su ex y que siempre ha priorizado quedarse con todo lo bonito que le aportó su noviazgo, que se extendió durante casi tres años y del que conserva grandes recuerdos porque viajaron mucho juntos y él la impulsó a profesionalizar su labor en las redes sociales.

Volviendo a su vídeo con David, María ha explicado que no se sintió incómoda con las preguntas que se formularon y que ayudó mucho la presencia de Ana López y Borja González, que siguen siendo íntimos amigos de los dos. "Yo cuando tengo cerca a David es como si fuera una persona de mi familia; podrá gustarme más cómo hace las cosas o cómo no las hace, pero yo no entro en lo que hace en su vida y si va a 'La isla de las tentaciones', a mí me da igual", ha añadido la influencer.

Para concluir su vídeo, ha comentado que "la vida son etapas" y que ella entiende que David es una persona importante que formó parte de su vida en otra etapa, por lo que siempre le tendrá un cariño especial: "Hay personas que pasan por tu vida para aportarte cosas y hacerte feliz en un momento de tu vida y luego cuando se van se queda ese cariño y esos recuerdos que yo, sinceramente, no voy a olvidar en la vida".