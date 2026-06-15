La vida de María Aguilar tras su ruptura con David Vaquero, tentador de 'La isla de las tentaciones'

María Aguilar, expareja de David Vaquero, está centrada en su faceta como creadora de contenido

María Aguilar anuncia una feliz noticia

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Hay rupturas que duelen, que sacuden y que obligan a replantearlo todo. Y luego están aquellas que, sin escándalos ni traiciones, marcan un antes y un después igual de profundo. La historia de María Aguilar, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y David Vaquero, tentador de la edición que está ahora en emisión pertenece a esta segunda categoría, una relación que nació bajo los focos la televisión creció contra todo pronóstico y terminó, en marzo de 2025, con una decisión madura pero dolorosa.

Durante años, su historia fue seguida de cerca por miles de espectadores que encontraron en ellos una pareja capaz de superar adversidades. Sin embargo, la vida fuera del reality no siempre mantiene el mismo equilibrio. Tras varios años juntos y después de una convivencia que, según confesó María, se volvió complicada ambos decidieron tomar caminos separados. No hubo infidelidades, ni giros dramáticos, solo una realidad silenciosa.

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Hoy, lejos de aquel capítulo, María, expareja de David Vaquero escribe una nueva etapa. Más introspectiva, más consciente y, sobre todo, más centrada en sí misma. Viajes, moda, bienestar y crecimiento personal definen ahora su universo. Pero ¿cómo ha sido realmente este proceso? ¿Qué queda de aquella historia que empezó en televisión y cómo ha reconstruido su vida tras la ruptura?

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Una historia que empezó frente a las cámaras

La relación de la andaluza y el albaceteño comenzó en uno de los escenarios más intensos para cualquier pareja ‘La Isla de las Tentaciones’ En 2023, ambos decidieron entrar el reality de Telecinco. Desde el primer momento, María y David conectaron con la audiencia. No eran una pareja perfecta, pero sí auténtica. Su paso por el programa estuvo marcado por momentos de tensión, dudas y decisiones difíciles, pero también por una voluntad clara de luchar el uno por el otro.

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Tras su salida del programa, juntos, los meses siguientes, compartieron en redes sociales una vida en común que parecía sólida, viajes, proyectos compartidos y una complicidad que iba más allá del impacto televisivo. Su historia se convirtió, para muchos, en una prueba de que el amor podía sobrevivir incluso en el entorno más adverso.

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Sin embargo, la realidad cotidiana es menos espectacular, pero más exigente. Con el paso del tiempo, y ya lejos de las cámaras, comenzaron a enfrentarse a los retos reales de cualquier pareja, la convivencia, las expectativas, los cambios personales. Fue precisamente ese día a día el que terminó pasando factura.

En marzo de 2025, tras dos años de relación, ambos anunciaron su ruptura a través de sus redes sociales. Lo hicieron con mensajes cargados de emoción, honestidad y respeto. No hubo reproches públicos, sino una despedida consciente. Ambos se mostraban visiblemente afectados, dejando claro que la decisión no había sido fácil. María, especialmente, quiso aclarar que la ruptura no se debía a una traición, sino a algo más complejo y, quizás, más común, la relación dejó de funcionar.

De participante de reality a referente lifestyle

Tras la ruptura, lejos de desaparecer del foco mediático, María ha sabido redefinir su presencia pública. Si durante su relación su contenido estaba inevitablemente vinculado a su vida en pareja, hoy su perfil refleja una identidad mucho más individual y trabajada. Con más de 600.000 seguidores en redes sociales, María Brunn ha consolidado su faceta como influencer de lifestyle y moda.

Su contenido destaca por una estética cuidada, elegante y coherente, donde cada publicación parece responder a una narrativa clara: la de una mujer que se reconstruye desde dentro hacia fuera.

Viajes a destinos idílicos, looks perfectamente seleccionados, recomendaciones de alimentación y bienestar… su perfil se ha convertido en una ventana aspiracional, pero también en un reflejo de disciplina y constancia. No es casualidad: detrás de cada imagen hay una estrategia y una evolución evidente.

Sus colaboraciones con distintas marcas no solo refuerzan su imagen, sino que también consolidan su posicionamiento dentro del sector. Entre ellas destaca su papel como embajadora de Fashion Nova, una reconocida firma de moda online estadounidense que ha confiado en su imagen para conectar con el público europeo.

El foco en una misma

Si algo caracteriza el momento actual de la influencer es su decisión de priorizarse. Tras una ruptura mediática, la tentación de llenar el vacío con nuevas relaciones o distracciones es habitual. Sin embargo, en su caso, el enfoque ha sido distinto. La influencer ha optado por centrarse en sí misma, en su bienestar, en su crecimiento personal y en su entorno más cercano. Sus redes sociales reflejan una vida en la que las amistades ocupan un lugar central. Viajes con amigas, planes tranquilos, momentos de desconexión… son algo muy habitual en sus redes sociales.

En cuanto al terreno sentimental, aunque ha sido vinculada en ocasiones con otras personas, todo apunta a que su corazón sigue sin estar ocupado. Lejos de confirmar o alimentar rumores, ha mantenido una postura discreta, dejando claro que no tiene prisa.