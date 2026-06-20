Almudena Porras se pronuncia sobre su crisis con Borja Silva: "No puedo seguir haciendo como si estuviera bien"
Almudena Porras comparte un duro comunicado abriéndose en canal sobre su crisis con Borja Silva: "El amor tiene momentos difíciles"
Borja Silva confiesa su crisis con Almudena Porras tras 'Supervivientes': "El que está mal soy yo, pero no lo hemos dejado"
Almudena Porras se abre en canal después de que Borja Silva confirmase que están atravesando una crisis de pareja. A través de sus redes sociales, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha lanzado un comunicado sincerándose sobre el duro momento que está viviendo y reflexionando sobre sus sentimientos.
Ayer, Borja Silva se desahogaba con un vídeo en su perfil de Instagram donde, tras hablar claro sobre su estado anímico, confirmaba los rumores de crisis con Almudena: "Os debo esta explicación. Hemos compartido momentos idílicos y momentos super bonitos, pero la realidad es que todas las relaciones pasan por momentos complicados... O en los que uno de los dos está peor anímicamente. En este caso soy yo".
El comunicado de Almudena sobre su crisis con Borja
Tras las palabras de Borja Silva, Almudena Porras se ha pronunciado con un duro comunicado en el que se ha expresado con gran sinceridad sobre sus sentimientos y el complicado momento personal que atraviesa. La influencer comienza reconociendo que no se encuentra bien: "La verdad es que no estoy bien", escribe al inicio de su mensaje, donde explica que "han cambiado muchas cosas en su vida en muy poco tiempo" y que siente que "no se ha permitido parar para procesarlo".
Almudena ha querido dejar claro que no existe un único motivo detrás de su malestar: "A veces una situación se convierte en el detonante de muchas emociones que llevas guardando demasiado tiempo". También, la creadora de contenido ha hablado de cómo le han afectado los mensajes que ha recibido tras su paso por 'Supervivientes 2026':
"Estoy cansada de leer que no quiero a mi pareja, que no la he querido o que otras personas saben mejor que yo lo que pasa por mi cabeza. Duele muchísimo leer cada día que otras personas creen conocer mis sentimientos mejor que yo misma", asegura, antes de afirmar sobre su situación con Borja: "El amor y las relaciones tienen momentos bonitos y difíciles. Querer a alguien no significa que todo sea perfecto".
Un contundente comunicado que Almudena Porras cierra con las siguientes palabras: "Soy una persona real, con errores, inseguridades y días en los que también se rompe. No escribo esto para convencer a nadie ni para justificarme. Lo escribo porque necesitaba ser sincera y reconocer que no pudo seguir haciendo como si estuviera bien cuando no lo estoy".