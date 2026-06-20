Fiesta 20 JUN 2026 - 16:58h.

Ingrid, la hija mayor de Ingrid Asensio y Fernando Sanz se casa con el futbolista Ilies Hassaine

Descubre más de 'Fiesta' en MEDIASET INFINITY: programas completos, mejores momentos...

Compartir







La hija de Ingrid Asensio y Fernando Sanz, Ingrid, y el futbolista Ilies Hassaine ya son marido y mujer. La pareja se ha casado en una ceremonia muy especial que se ha celebrado este sábado en iglesia de San Jerónimo el Real (conocida popularmente como Los Jerónimos) en Madrid. Llama la atención que el novio se ha presentado una hora antes de tiempo confesando que se encontraba muy nervioso y que ya no quería esperar más. Por su parte, la novia ha llegado a la iglesia diciendo que estaba atacada de los nervios.

El guiño de Ingrid a sus padres el día de su boda con Ilies Hassaine

En torno a los cuatrocientos invitados se han dado cita en esta iglesia que no ha sido elegida al azar, pues tiene un significado muy profundo y muy emotivo para toda la familia. Y es que, en esa misma iglesia, se casaron sus padres Ingrid Asensio y Fernando Sanz, hace ya treinta años. Sin duda, un gesto muy bonito y un guiño muy significativo. Tanto Ingrid como Fernando han hecho mención a la elección por parte de los novios de esta iglesia para dar un paso más en su relación. "Sabía que me iba a casar aquí", han sido las palabras de la novia al salir de la iglesia después de darse el 'sí, quiero'.

Los looks de novios y los invitados a la boda de Ingrid Sanz e Ilies Hassaine

El coreógrafo Poti, el exfutbolista Predrag Mijatović y el cantante Juan Magán son algunos de los invitados a esta ceremonia. La experta en estilista Anitta Ruiz analiza todos los detalles de los looks de los novios y de los invitados: "El vestido de Ingrid es precioso, se lo ha hecho Silvia Fernández". Al parecer, esta diseñadora también está detrás de otros trajes de la boda, como el de Ingrid Asensio, la abuela, las amigas y las hermanas de la novia.

PUEDE INTERESARTE Marieta enseña cómo serían sus hijos en común con Suso Álvarez antes de la boda

"Iba perfecta para casarse en 'Los Jerónimos'. Era un vestido muy clásico, muy tradicional. La espalda, al aire, iba tapada por el velo. Me encanta el detalle de la cola de sirena", añade Anitta durante su análisis. Por otro lado, la experta apunta a que el novio también "iba perfecto" con un chaqué entero azul marino, algo que está ahora de moda: "Le quedaba fenomenal y, a parte, la cara de felicidad viste muchísimo".

Cabe señalar también que la madre y las hermanas de la novia, para destacar entre los invitados (que deberían ir de corto al ser una boda de día), van con traje largo como guiño a la figura de las damas de honor: "La novia es quien marca la etiqueta. Es bonito para dar protagonismo a tus hermanas ya tu madre", considera Anitta al respecto. Para rematar, las amigas de la novia, entre las que se encuentran Vania Millán, se han puesto de acuerdo a la hora de elegir el traje para esta boda... ¡Todas con lunares!