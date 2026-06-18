Equipo Outdoor 18 JUN 2026 - 18:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recurre a la IA para visualizar como serían sus futuros hijos

Marieta dedica a la madre de Suso Álvarez unas preciosas palabras a pocas semanas de su boda

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Con la boda a la vuelta de la esquina, Marieta no puede evitar pensar en el siguiente capítulo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una divertida imagen generada con inteligencia artificial en la que imagina cómo serían los hijos que podría tener junto a Suso Álvarez: dos niños y una niña. Una publicación que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores y que llega en uno de los momentos más dulces de su la pareja.

Y es que el deseo de formar una familia numerosa no es ningún secreto para quienes siguen a la pareja. Tanto Marieta como Suso han hablado públicamente en varias ocasiones sobre su deseo de ser padres una vez casados, y, en concreto, de tener tres hijos.

"Tengo muchísimas ganas. A mí me hace más ilusión ser padre que casarme" llegó a reconocer el exconcursante de 'Supervivientes' al hablar de su posible futura paternidad con la ganadora de ‘GH DÚO’. Marieta, por su parte, fue igual de clara: "Esa misma noche de bodas nos encantaría ponernos".

Desde que anunciaron su compromiso, ambos han ido compartiendo con sus seguidores numerosos detalles sobre los preparativos del enlace. Las invitaciones de boda, de estilo romántico y vintage, han sido una de las últimas novedades que han hecho públicas. La que fuera participante de 'Supervivientes' ha confesado en varias entrevistas que está viviendo esta etapa con mucha ilusión y nervios a partes iguales, y que es ella quien está organizando gran parte de las reuniones para que todo salga perfecto.

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Hace apenas unas semanas, Marieta celebraba su despedida de soltera en Sevilla rodeada de amigos y familiares, en un viaje sorpresa marcado por los retos, los paseos en barco y los trajes de flamenca. Por su parte, Suso Álvarez también disfrutaba de su despedida en Ibiza junto a varios de sus amigos, una escapada de la que también ha ido compartiendo momentos en sus redes sociales.

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Será el próximo 3 de julio cuando Marieta y Suso se den finalmente el "sí, quiero", en una boda que promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del verano.