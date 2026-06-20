Fiesta 20 JUN 2026 - 18:04h.

La estilista Lorena Morlote analiza el drama capilar de Isabel Pantoja y alerta de los peligros del 'clean look' en la salud del cabello

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La melena más famosa de España podría estar en peligro. Una reciente fotografía de Isabel Pantoja durante su gira americana ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de su salud capilar tras más de cuatro décadas luciendo su icónica coleta negra. Un peinado que podría haber causado fuertes estragos en su melena.

En la imagen se podían apreciar varias zonas con una notable pérdida de densidad capilar en el cuero cabelludo de la cantante, unos signos que podrían ser compatibles con una alopecia por tracción provocada por el uso continuado de peinados excesivamente tirantes durante años.

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Los peligros del 'cleen look', según Lorena Morlote

Esta tarde, en el plató de 'Fiesta' recibimos a la peluquera y estilista, Lorena Morlote, quien nos alerta sobre los peligros del famoso 'clean look' y analiza el problema capilar de Isabel Pantoja, profundizando en las posibles causas que podrían estar detrás del deterioro de su cabello:

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"El caso de Isabel es un ejemplo de una mujer que ha entrado en una cierta edad y tiene varios casos por los que la caída de cabello se acentúa. Una, es la coleta, dos es el ritmo de estrés que a veces sufre. Entonces, el cortisol se dispara cuando se produce mucho estrés y el cortisol es uno de los efectos más fuertes par producirse esa caída de cabello y luego también el efecto menopausia".

"Aunque ella tiene pelazo. La he peinado y tiene un pelazo, no me lo imaginaba que tenía tanta cantidad", añadía la estilista en el vídeo que puedes ver en la parte superior de esta noticia. ¡Dale al play para ver al completo todas las palabras de Lorena Morlote sobre el drama capilar de la cantante!