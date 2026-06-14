El entorno de Ismael Beiro se pronuncia sobre las acusaciones de impago a los trabajadores del ex gran hermano

Fiesta 14 JUN 2026 - 19:50h.

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Ismael Beiro ha sido acusado por sus trabajadores de no pagarles. Además, estos empleados aseguran que el que fuera ganador de la primera edición de 'Gran Hermano' ha tenido con algunos de ellos un trato prepotente: "Tiene mucho ego y nos va mintiendo. Nos dice que le va a llegar ahora un dinero y nos pagará. También nos cuenta que una amigo le debe dinero y que va a recibir unos pagos", asegura uno de estos trabajadores afectados.

Se trata de un grupo de personas que trabaja en un podcast del gaditano y que aseguran no haber cobrado ni un solo euro por su trabajo. Esta no sería la primera polémica económica que envuelve al ex gran hermano, pues recordemos que fue imputado en el año 2025 por haber estafado 100.000 euros. ¿Está, de nuevo, Ismael Beiro contra las cuerdas? 'Fiesta' ofrece en exclusiva las últimas novedades sobre este delicado asunto y desvela la versión del entorno más cercano del ex concursante.

La versión de Ismael Beiro: responde a las duras acusaciones

Suso Álvarez tiene una estrecha relación con Ismael Beiro y además ha logrado ponerse en contacto con el abogado del gaditano. Según Suso, lo que se ha contado no es del todo cierto: "Me confirma el abogado que actualmente no se debe dinero a ninguno de sus trabajadores; también se dice que Ismael está arruinado y eso tampoco es cierto, la función ha parado por la temporada, como cualquier espectáculo que hace descansos".

Saúl Ortiz se ha puesto por su parte en contacto con el realizador del programa en cuestión: "Yo he hablado con el realizador del programa, Juan Navarrete, y lo que me dice es que es cierto que pudieron ocurrir retrasos en algunos de los pagos, pero que ese asunto está completamente solventado ya. Me cuenta también que Ismael ha invertido su capital en este proyecto y que ha sido él quien se ha hecho cargo del 100% de la producción de este podcast que ha durado 10 semanas, y que tendrá una segunda temporada".