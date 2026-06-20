Fiesta 20 JUN 2026 - 19:00h.

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La pasada semana 'Fiesta' ofrecía en exclusiva la primera entrevista de Lydia Rodríguez, la que fuera cantante de 'Presuntos implicados', tras su salida del grupo. Con un relato que dejó a los colaboradores del programa con la asombrados, la artista contó uno a uno los episodios de maltrato que, según ella, vivió durante años mientras era integrante del grupo musical.

Lydia, que empezó en el grupo tras la salida de la mítica Sole Giménez, asegura que tuvo que aguantar un trato vejatorio casi desde el principio: "El mánager llegó a decirme que cuando saliera al escenario todos me tenían que querer follar, viví cosas que a día de hoy son intolerables y denunciables".

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Ahora es otro de los integrantes del grupo quien se pronuncia. Nuestra compañera Arabella Otero se ha trasladado esta semana hasta Valencia para conocer a Juan Luis Giménez y escuchar en primera persona la versión del músico. Según Juan Luis las cosas no son exactamente cómo Lydia las ha contado:

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"Llevo 21 años callado, no he querido hacer un comunicado, pero suscribo totalmente las palabras de Nacho. Es verdad que Lydia ha sufrido mucho, pero nosotros también porque para Nacho y para mí fue muy duro asimilar que el grupo ya no tenía el mismo éxito".

Sobre el asunto de la presión que Lydia sintió por "mejorar" su imagen, Juan Luis reconoce algún episodio, pero se desmarca y quita hierro al asunto:

"Había que encajar su imagen con la imagen que tenía el grupo. Entró a trabajar con nosotros una chica de imagen que decía que 'teníamos que conseguir afinarla' (a Lydia), eso sí que lo recuerdo. El comentario del mánager de 'cuando sales al escenario tienen que querer follarte' no lo recuerdo, eso seguro que fue un comentario jocoso, nosotros siempre hemos estado de risas, contando chistes, no creo que fuese con la intención que ella ha contado".

Juan Luis reconoce que lleva 20 años sin "trato personal" con su hermana Sole Giménez

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista a Juan Luis Giménez ha sido sin duda cuando el músico ha hablado sobre la relación con su hermana Sole. Pese a que ha reconocido que habla con su hermana "de vez en cuando" por los problemas de salud de sus padres, lo cierto es que en lo personal no tienen relación, concretamente desde que ella salió del grupo:

"Nosotros tenemos trato porque tenemos a nuestros padres muy mayores y lo tenemos que hacer, pero en lo personal no tenemos trato. Yo he intentado en cinco ocasiones recuperar la relación con mi hermana, pero ella salió muy herida del grupo y no ha querido. Yo rezo todos los días para recuperar la relación con mi hermana, la quiero mucho, la echo de menos, es lo que más echo de menos en mi vida".

Lydia escucha en directo las declaraciones de su ex compañero

Lydia estaba deseando escuchar las palabras del que fuera su compañero de grupo. La cantante no ha perdido detalle de los comentarios de su compañero y, aunque sigue explicando que sintió falta de apoyo por su parte, sí reconoce que Juan Luis llegó a pedirle perdón hace poco tiempo:

"Ellos fueron cómplices de lo que se me hacía, tanto Nacho como Juan Luis presenciaron vejaciones y no hicieron nada, si no intervienes ante una injusticia eso es complicidad. Hace un año yo hablé con Juan Luis y le conté lo que había sentido y me pidió perdón, a mí y a mi familia, por lo que yo había soportado y por no haber hecho nada".