Raquel Bollo desvela el desagradable mensaje recibido por parte de una famosa

Fiesta 20 JUN 2026 - 19:25h.

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Con motivo del lanzamiento de su libro autobiográfico, Raquel Bollo se ha sentado esta semana en el plató de '¡De viernes!' para echar la vista atrás y recordar algunos de los capítulos más significativos de su vida. En su entrevista, era inevitable recordar su oscuro pasado como víctima de violencia de género por parte del que era su pareja, el cantante Chiquetete.

Raquel Bollo se rompió la hablar de estos duros años y lamentó el hecho de haber sido tan señalada y juzgada por destapar una realidad que algunos, en su momento, no creyeron. Su testimonio es desgarrador y ahora la colaboradora da un paso más adelante a la hora de señalar algunas de las opiniones que vierten sobre ella en las redes sociales.

El desagradable mensaje de una mujer conocida a Raquel Bollo

En este sentido, parece ser que las cosas no han cambiado mucho y la gente sigue comentando y criticando el hecho de que una mujer denuncie públicamente haber sufrido malos tratos por parte de su pareja. Cuando Aurelio Manzano apunta a que, en su momento, aún teniendo una sentencia favorable a su favor, mucha gente la sigue cuestionando, Raquel Bollo señala que también sucede en la actualidad.

"Tú abres ahora mismo la red social de la entrevista de ayer y da vergüenza, de verdad. Y perdonadme que lo diga, pero mucho feminismo, mucho feminismo, pero la mayoría de los mensajes son de mujeres... es que es brutal", se queja Raquel Bollo. Emma García se suma a la indignación de la colaboradora y comenta que no se puede permitir ciertos comentarios y que se debería controlar más.

Llegados a este punto, la presentadora de 'Fiesta' le pregunta a Raquel Bollo si ha denunciado este tipo de mensajes que recibe a través de las redes sociales y es cuando Raquel Bollo ha confesado que recibe mensajes no solo de personas anónimas, si no también de gente conocida y trabajadora del medio. Emma García anima a Raquel a que dé más detalles y que incluso destape el nombre de esa persona.

"No recuerdo el nombre, pero hay una chica que lo tengo y que estuve a punto de denunciarlo, trabajó en 'Masterchef', tengo la captura, si queréis luego la buscamos, porque es brutal. Se mete con mi hijo diciendo que es nacido de una put* y de un no sé cuántos, pero tú eres igual que tu put* padre y tu madre es una put* y la tenían que haber matado...". Emma García alucina con estas palabras tan duras y Raquel destaca que ha vivido muchas cosas del estilo.