Bertín Osborne hará un cameo en la serie sobre la vida de Rocío Jurado: todo lo que se sabe del biopic

Fiesta 21 JUN 2026 - 17:13h.

El pueblo de Chipiona acoge el rodaje del biopic sobre Rocío Jurado, el cual estará compuesto por cuatro capítulos

La serie, que ya ha comenzado a rodarse, reconstruirá la vida y carrera de 'La más grande'

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Es la serie de la que todo el mundo habla: el biopic sobre Rocío Jurado. La serie, que ya ha empezado a grabarse en Chipiona, la localidad natal de la artista, recorrerá la vida de 'la más grande' empezando por su infancia y acabando con su muerte a causa de un complicado cáncer.

En la serie, como no podía ser de otra manera, se repasarán las historias de amor de la cantante, comenzando por la de Pedro Carrasco y mostrando una representación de su multitudinario enlace con Ortega Cano.

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La historia con sus hijos también tendrá un papel importante en el biopic, mostrando cómo fue la infancia de Rocío Carrasco y su posterior juventud, además de la llegada de Gloria Camila y José Fernando.

Las grabaciones han comenzado en la localidad de Chipiona con gran expectación entre los vecinos que no han querido perderse los primeros rodajes junto al paseo marítimo. La productora de la serie intentó mantener en secreto la identidad de las actrices que interpretarán a Rocío, pero finalmente sus nombres han salido a la luz: la encargada de interpretar a la Rocío Jurado más joven será Carmen Raigón, una actriz novel pero con formación en interpretación y danza, Susana Córdoba asumirá el papel de la artista en su etapa adulta. El actor gallego Martiño Rivas será el encargado de interpretar a boxeador Pedro Carrasco, él primer marido de la artista.

Diego Reinares tiene información exclusiva sobre la serie

Diego Reinares tiene información exclusiva sobre el biopic. Según el colaborador de 'Fiesta', el cantante Bertín Osborne será uno de los artistas conocidos que protagonizará un cameo en la serie de 'la más grande': "Si sus problemas de salud se lo permiten Bertín se interpretará a sí mismo, concretamente hará de presentador de la gala de despedida que protagonizó Rocío cuando estaba ya enferma, una gala en la que efectivamente él fue el presentador".

Diego Reinares, además, tiene información de primera mano sobre los personajes que sí aparecerán en la serie y que ya cuentan con actores que se pondrán en su papel: "Van a salir en la serie los personajes de Amador Mohedano, Gloria Mohedano, Juan de la Rosa, Rosa Benito... todas las personas importantes de la vida de la cantante. También me confirman que van a tener su personaje Antonio David Flores, Fidel Albiac y José Ortega Cano, que ya se sabía. Sé que a algunos artistas, además de a Bertín, también les han ofrecido salir en la serie haciendo de sí mismos".